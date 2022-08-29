حلمي عبدالباقي: بنام مرتاح لما أساعد حد.. والعملية الأخيرة بينت حب الناس ليا

كشف الفنان حلمي عبدالباقي عن تفاصيل حالته الصحية الأخيرة، قائلا إنه أجرى عملية بسيطة، وحالته الصحية الآن جيدة، ولم يخبر أحدا بالأمر سوى زوجته، وفي اليوم التالي من إجراء العملية وجد أحد الأصدقاء كتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «ادعوا لحلمي عبدالباقي».

بحمد ربنا على حب الناس

وأضاف حلمي عبدالباقي خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه تلقى بعد هذا البوست مكالمات هاتفية كثيرة، «كان جسمي بيقشعر من كتر التليفونات والبوستات اللي الناس بتكتبها بحب، وحسيت إني عامل عملية فظيعة وكبيرة والناس مش فاهمة، ولكنها بسيطة».

وتابع: «بحمد ربنا على حب الناس اللي وده من دعاء أمي وأبويا ليا، كانت الدعوة الشهيرة لأمي ليا تقولي ربنا يا ابني يحبب فيك خلقه، الشيء اللي بيسعدني إن الناس مش بتحبني كوني فنان فقط ولكن لشخصي برضو».

كما كشف عن سعادته بعمله النقابي، لأنه مسؤول عن لجنة يحبها واختارها بنفسه، وهي لجنة الخدمات، متابعا: «استغربوا إني اخترت اللجنة دي بس أنا حابب ده جدا، لما بحس إني بساعد زميل ببقى في قمة سعادتي وكسبت ملايين الدنيا، رغم إنه عمل مرهق لكن بنام وأنا مستريح».

السوشيال ميديا بوظت حاجات كتير في حياتنا

وعن أصدقائه في الوسط الفني، قال إنه يتواصل مع الفنان «فارس» وإيهاب توفيق ومصطفى قمر وعلاء عبدالخالق، متابعا: «دي مجموعة صعب إنها تتكرر، للأسف إحنا مفتقدينها دلوقتي، الفن دلوقتي بقى زحمة جدا، والسوشيال ميديا بوظت حاجات كتير في حياتنا».