فريق طلاب «حاسبات طنطا» يتأهل للبطولة العربية والإفريقية للبرمجة

نجح فريق كلية الحاسبات والمعلومات في جامعة طنطا في التأهل وتمثيل الجامعة في البطولة العربية والإفريقية للبرمجة، بعد فوزهم بالميدالية البرونزية في ختام تصفيات البطولة المصرية للبرمجة لشباب الجامعات «ECPC»، والتي أقيمت بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في الإسكندرية، بمشاركة 250 فريقاً على مستوى الجامعات المصرية.

تشجيع المبتكرين والمتميزين

وهنأ الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا الطلاب الفائزين، وأعرب عن ثقته في استمرار تميزهم في المنافسة في المراحل المقبلة من البطولة.

وأشار إلى أن جامعة طنطا لا تألو جهداً فى دعم وتشجيع المبتكرين والمتميزين من أبنائها في ضوء رؤية مصر 2030، وتحقيقاً لرؤية الجامعة التي تتمثل في الابتكار والريادة في انتاج واستثمار المعرفة ذات الميزة التنافسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور محمد حسين، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، أن الجامعة تهتم بتوفير البيئة الأكاديمية والنفسية والاجتماعية الداعمة للإبداع والتميز والابتكار وصقل المواهب، حيث يحرص قطاع التعليم والطلاب على تشجيع الطلاب للتعاون والعمل ضمن فريق لملاحقة ومواكبة التطور وأحدث ما توصل إليه العلم بهدف تحسين جودة العملية التعليمية والوصول للأداء المتميز وبناء مجتمع المعرفة.

دعم مقدم من جامعة طنطا

وأشارت الدكتورة نانسي الحفناوي القائم بأعمال عميد كلية الحاسبات والمعلومات، أن ما حققه الطلاب جاء نتيجة للدعم المقدم من الجامعة وتشجيعها للطلاب على المشاركة في كافة الفعاليات المحلية والعربية والدولية، موضحةً أن الفريق المشارك بالمسابقة يضم الطلاب أحمد راشد، وحسام عيسى، وعمار يونس.