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كشف أسنان وعيون مجانًا للأطفال بمعرض «أهلاً مدارس».. ينطلق 1 سبتمبر

كتب:

وفاء الصعيدي
01:47 م | الإثنين 29 أغسطس 2022
معرض أهلا مدارس - صورة أرشيفية

معرض أهلا مدارس - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تدشين عيادة أسنان ورمد داخل مقر معرض أهلاً مدارس 2022، وذلك للكشف المجاني على الأطفال المترددين على الشراء من المعرض، الذي ينطلق في الأول من شهر سبتمبر المقبل ولمدة 10 أيام لتوفير الأدوات المدرسية والمكتبية بأسعار مخفضة للمواطنين قبل بداية العام الدراسي في الأول من أكتوبر المقبل.

مكان إقامة معرض أهلاً مدارس 2022

ويأتي معرض أهلاً مدارس بالتعاون بين وزارة التموين واتحاد الغرف التجارية، إذ يقام هذا العام في صالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ‏ومتناهية الصغر على مساحة 6000 متر، وأضحت الوزارة أن 199 ‏عارضًا يشاركون في المعرض بعرض منتجاتهم المختلفة، وتتنوع المعروضات ما بين «أدوات مكتبية ‏ومصنوعات جلدية وأحذية وشنط وملابس جاهزة وأجهزة ‏الكمبيوتر ومستلزماته، ومواد غذائية، وأدوات تعقيم، ومشغولات يدوية»، بتخفيضات هائلة تقل عن أسعار المكتبات الخارجية والسوق المحلية.

أسعار وتخفيضات معرض أهلاً مدارس

وأكدت وزارة التموين أن تخفيضات معرض أهلاً مدارس هذا العام تتراوح بين 30% و50% على بعض المستلزمات المكتبية، فضلاً عن تخفيضات كبرى تشهدها الأحذية والشنط التي يتراوح سعرها بين 175 جنيهًا و195 جنيهًا، فضلاً عن عرض الملابس بأسعار متفاوتة.

إقامة 23 معرضًا في المحافظات

وأعلن الدكتور علي ‏المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنشاء ‏23 معرضًا رئيسيًا بالمحافظات وعدد 119 معرضًا ‏فرعيًا بالمراكز والميادين الرئيسية، فضلاً عن إقامة 33 شادرًا و27 قافلة متحركة و500 ‏مكتبة، لتوفير السلع والأدوات المكتبية بأسعار مخفضة للمواطنين والأبناء قبل بداية العام الدراسي.

 

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.