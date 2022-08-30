حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 30-8-2022 عاطفيا ومهنيا

تتألق بعطاء ملحوظ مع الشريك والحبيب، وفي العمل الوضع الفلكي يساعدك اليوم على تنمية علاقاتك بالآخرين، وفق توقعات حظك اليوم لخبيرة الفلك وعلم الأبراج عبير فؤاد على الصعيدين العاطفي والمهني لأصحاب برج الجوزاء، الذي يحتل الترتيب الثالث في ترتيب دائرة الأبراج، وينتمي لمجموعة الأبراج الهوائية ويتبع كوكب عطارد.

وأصحاب برج الجوزاء، يفضلون تكوين صداقاتٍ جديدة، خاصة مع الأشخاص المتشابهين معهم في طريقة التفكير، ويُفضّل مولود برج الجوزاء الصداقات طويلة المدى، وقد يمتلك عدداً قليلاً من الأصدقاء إلّا أنه يفضل العلاقات طويلة المدى، ويضم هذا البرج الكثير من المشاهير منهم زاهي حواس، والمذيع والإعلامي نيشان، وبطل أفلام سبايدر مان توم هولاند، اللاعب الدولي محمد صلاح، والطبيب مكتشف مرض الزهايمر الدكتور ألويس ألزهايمر، والشاعر خليل مطران.

واليوم الثلاثاء 30 أغسطس الجاري، تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، حظك اليوم لمولود برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لما صرحت به عبير فؤاد خبيرة الفلك والأبراج، على النحو التالي:

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

تؤكد خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، لمولود برج الجوزاء اليوم، أن القمر في منزل الحب يمدك بروح عاطفية ورومانسية وتتألق بعطاء ملحوظ، وذلك وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

واجتماعيا ومهنيًا اليوم الثلاثاء، الوضع الفلكي يساعدك اليوم على تنمية صلاتك بمن حولك.