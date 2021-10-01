قافلة إنسانية لتوزيع حقائب وأدوات مدرسية مجانا على أهالي «السلام»

نظمت وزارة الداخلية، قافلة استهدفت حي منطقة السلام بالقاهرة، وذلك استمرارا لتفعيل مبادرة كلنا واحد «أهلاً مدارس»، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمناسبة قرب حلول العام الدراسي الجديد.

مساعدات عينية لأهالي السلام

وجرى توزيع المساعدات العينية وتشمل حقائب وأدوات مدرسية، بالمجان على المواطنين، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقد لاقى القافلة قبولا واستحسانا من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.