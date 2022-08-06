تعيينات شركة المياه بأسوان.. أاسماء المقبولين للتعاقد بوظيفة سائق 2021

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن 52 من أسماء الناجحين في الاختبارات التحريرية والشفوية والعملية والمقابلات الشخصية بالمسابقة رقم 2 لسنة 2021.

وأتاحت شركة المياه أسماء الناجحين من خلال هذا الرابط للتعاقد على الوظائف منهم 6 متقدمين لوظيفة سائق معدات بالتعاقد، و21 متقدمًا لوظيفة سائق معدات بالتعاقد بمنطقة أسوان، و11 متقدمًا لوظيفة سائق معدات بالتعاقد بمنطقة أسوان، و14 متقدما لوظيفة سائق معدات بالتعاقد بمنطقة أسوان.

12 مستندا مطلوبا من المتقدمين لشغل وظيفة سائق 2021

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، المتقدمين الذين وقع عليهم الاختيار لشغل وظيفة «سائق» التقدم للتعاقد على الوظائف بمقر الشركة بجبل تقوق بقطاع الموارد البشرية في موعد غايته 15 يومًا من تاريخ النشر مع اصل المستندات الآتية:

- أصل المؤهل الدراسي.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- أصل من شهادة الميلاد.

- أصل من الموقف من التجنيد.

- أصل صحيفة الحالة الجنائية.

- كعب العمل.

- 8 صور شخصية.

- كشف طبي من التأمين الصحي.

- 8 ملفات «دوسيهات» ورقية.

- إقرار الحالة الاجتماعية.

- برنت تأميني.

- تحليل الكشف عن المخدرات والسموم معتمد من التأمين الصحي.

شروط يجب توافرها في المتقدمين

وحددت شركة مياه الشرب عددًا من الشروط المطلوب توافرها في المتقدمين لوظيفة سائق بنظام التعاقد وفقا للإعلان رقم 2 لسنة 2021 وهي كالتالي:

- ألا يزيد سن المتقدمين لشغل الوظيفة على 35 سنة.

- الحصول على رخصة قيادة درجة «ثانية - ثالثة».

- العمل بنظام العقد المؤقت والحصول على جميع مميزات العاملين بالشركة.

- العمل بنظام الورديات في أي موقع من مواقع الشركة.

- أن يكون من المقيمين إقامة دائمة بمحافظة أسوان بإحدى المراكز التابعة لها «أسوان- كوم أمبو- إدفو» طبقا للثابت بالرقم القومي.