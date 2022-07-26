تعيينات شركة المياه والصرف.. موعد ومكان تظلمات المتقدمين لوظائف 2021

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن موعد فحص التظلمات من نتيجة الاختبار التحريري للمتقدمين الذين انطبقت عليهم الشروط بوظائف «مهندس ـ كيميائي ـ أخصائي زراعة» وفقا للمسابقة رقم 4 لسنة 2021، لافتا إلى أن فحص التظلمات ضمن خطة الشركة من أجل الارتقاء بكفاءة الهيكل البشري الذي تمتلكه وسعياً للارتقاء بمعايير كافة الخدمات المقدمة.

موعد ومكان إجراء التظلمات للمتقدمين لوظائف 2021

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه سيتم فحص التظلمات المقدمة من نتيجة الاختبار التحريري للمتقدمين الذين انطبقت عليهم الشروط فى وظائف «مهندس ـ كيميائي ـ أخصائي زراعة» وفقا للمسابقة رقم 4 لسنة 2021، من قبل لجنة مشكلة من أساتذة جامعة أسيوط يوم الأحد الموافق 31 من شهريوليو الجاري 2022 ويوم الاثنين الموافق الأول من شهر أغسطس المقبل 2022 بمقر كلية التجارة جامعة أسيوط طبقاً للجدول المرفق.

ولفت إلى أنه سيتم فحص تظلمات المتقدمين لشغل وظيفة «كيمياء - كيمياء ميكروبيولوجي - كيمياء خاصة - بساتين» يوم 31 من الشهر الجاري بمدرج رقم 2 قديم مبني ا بكلية التجارة، ويوم 1 من شهر أغسطس سيتم فحص تظلمات المتقدمين لشغل وظيفة مهندس «مدني - اليكترونيات - كهرباء قوي - ميكانيكا قوي - ميكاترونيات - ميكانيكا ميكاترونيات».

إضافة أسماء المقبول تظلمهم ضمن كشوف المتقدمين

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على المتقدمين بالتظلم الذين انطبقت عليهم الشروط في وظائف «مهندس ـ كيميائي ـ أخصائي زراعة» وفقا للمسابقة رقم 4 لسنة 2021 الحضور في المواعيد المحددة بالجدول، طبقا لكل تخصص أمام اللجنة المنعقدة لفحص الاختبار ومراجعة الدرجات ضمانا لمصداقية وشفافية النتيجة على أن يتم إضافة أسماء المقبول تظلمهم ضمن كشوف المتقدمين لإجراء المقابلة الشخصية.