الاتحاد الأوروبي يعلق تسهيلات تأشيرات الدخول للروس.. والمجر: لن يحدث

أصدر الاتحاد الأوروبي، قراراً، اليوم، يتضمن تعليق التسهيلات الممنوحة للروس بشأن تأشيرات الدخول وذلك على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

حظر التأشيرات الأوروبية على الروس

في غضون ذلك وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية المجري، «بيتر سيارتو»، في تصريح صحفي، اليوم، إنّه لا يوجد إجماع بين الدول الأوروبية على حظر التأشيرات على الروس، مؤكدًا أن ذلك لن يحدث.

وفي سياق آخر تبادلت كييف وموسكو الاتهامات بشأن قصف محيط محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها وحدات الجيش الروسي، قبيل زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيشها والوقوف على آخر التطورات خوفًا من حدوث تسرب إشعاعي ووقوع كارثة نووية.