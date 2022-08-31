برلماني: زيادة الدعم التمويني قرار وطني وشجاع

أشاد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين من 100 جنيه إلى 300 جنيه، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا التجهيز لحزمة إجراءات الحماية الاجتماعية، التي تصل إلى مليون أسرة خلال سبتمبر المقبل.

الدعم يعكس اهتمام القيادة السياسية بتحسين أحوال المواطنين

وأضاف «عبدالقادر» في بيان له، أن القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية بتحسين أحوال المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء، بالإضافة إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وكشف عضو مجلس النواب، أن القرار يسعى للتخفيف عن كاهل المواطنين، في ظل تداعيات الأزمة العالمية التي يعيشها العالم الآن، بالإضافة إلى أن القرار يساعد المواطن على الصمود أمام موجة الارتفاعات التي تشهدها أسعار السلع، كما تساعده على تأمين متطلباته الأساسية، لافتًا إلى أن هذا ما يتحقق من خلال التوسع فى قاعدة الحماية الاجتماعية.

ووصف النائب البرلماني، القرارات الأخيرة للدولة والتى تدعم المواطن، بأنها مهمة وحاسمة، ووطنية وشجاعة، وجاءت في الوقت المناسب، وتعين المواطن على التصدي للتحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أن ذلك يؤكد حرص القيادة السياسية الدائم على دعم المواطنين في شتى المجالات، لافتًا إلى أن القرارات تؤكد أن الدولة تعمل لصالح الفئات البسيطة ومحدودي الدخل من خلال هذه الإجراءات.

دعم 300 جنيه على بطاقات التموين للأسر الأكثر احتياجا

جدير بالذكر أن الرئيس السيسي، قرر زيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين إلى 300 جنيه بدلا من 100، كما وجه بالتجهيز لحزمة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة خلال سبتمبر المقبل.