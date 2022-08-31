«خبطها بشومة على رأسها».. حكاية إنهاء حياة سيدة على يد زوجها بالدقهلية

كانت عقارب الساعة تشير إلى الواحدة ظهر اليوم الأربعاء، عندما أقدم «محمد» الشاب الثلاثيني على إنهاء حياة زوجته ووجه لها عدة ضربات قوية على رأسها، داخل منزلهما بمحافظة الدقهلية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية عقب إبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة.

شاهد الأهالي والجيران جثة جارتهم على الأرض تسيل من رأسها الدماء، وترتدي ملابسها كاملة داخل صالة منزلها، ما دفعهم لإبلاغ الأجهزة الأمنية.

بلاغ بوقوع جريمة ووفاة سيدة

تلقى قسم شرطة مركز منية النصر بلاغاً من الأهالي يفيد بمصرع سيدة متأثرة بإصابة قوية في رأسها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحتها وبالانتقال عثر على جثة سيدة ثلاثينية لفظت أنفاسها الأخيرة على الأرض، وجرى إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق في الواقعة.

مشاجرة بين الزوجين

أشارت التحريات الأولية لرجال المباحث إلى أن السيدة تدعى «فاطمة» وتبلغ من العمر 35 عاماً، وأنها كانت مع زوجها آخر مرة في شقة الزوجية ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، فضربها على رأسها بـ«شومة».

القبض على المتهم

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على زوجها ويدعى «محمد» يبلغ من العمر 30 عاماً، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وعرض المتهم على النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها لتحديد أسباب الوفاة.

عقوبة الإعدام إذا اقترنت الجريمة بأخرى

وقال منتصر قاعود المحامي بالنقض معلقاً على الواقعة إن قانون العقوبات المصري ينص على أنه «يحكم على فاعل هذه الجناية -أي جناية القتل العمد- بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى».

وأشار إلى أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات تقضي بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط وفقا لمادة 33 عقوبات.