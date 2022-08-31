«الزراعة»: تناغم كبير بين الدولة والمزارع للحفاظ على الأمن الغذائي

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائما ما يضرب أروع الأمثال في الانحياز والوقوف بجانب الطبقات الفقيرة والكادحة، وهو ما جاء انعكاسا لقراره الأخير، بزيادة الدعم المقدم للمواطنين الأولى بالرعاية، بدلا من 100 إلى 300 جنيه شهريا، ولمدة 6 أشهر.

الشناوي: أعلنا أن سعر أردب القمح ألف جنيه

وأضاف «الشناوي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه بالنسبة للمحاصيل الزراعية فقبيل زراعتها، دائما تعلن الوزارة عن الأسعار التي بها ستتحصل على تلك المزروعات، «أعلنا أن سعر أردب القمح ألف جنيه، والمزارع هيحصل على عائد جيد من الفدان ممكن يصل لـ19 ألف جنيه».

الشناوي: كان ضروريا الإعلان عن سعر تحصيل أردب القمح

واستطرد: «الفترة الحالية فيها تناغم بين المزارع والقيادة السياسية من أجل الحفاظ على الغذاء والأمن الغذائي داخل الدولة المصرية، وكان من الضروري الإعلان على هذا السعر في هذا التوقيت حتى تكون كل المساحات الأرضية الشتوية المراد زراعتها لأي محاصيل متاحه للأخهة المزارعين في كل المحافظات».

وأوضح أن القرار سيعود بالإيجاب على المواطنين، وسيساعد المزارعين في التوسع في زراعات القمح عندما يستفاد المزارع اقتصاديا، سيكون العائد منها مربح واقتصادي ومنافس للمحاصيل الأخرى التي تزرع، خاصة محصول البرسيم المصري، الذي قد يحتل في زراعته أكثر من 1.4 مليون فدان كزراعة، ما مثل زيادة كبرى عن الاحتياجات الكلية المستخدمه.

وتابع: «قرار زيادة سعر توريد القمح للمزارعين بالموسم المقبل دليل على اهتمام الدولة على تشجيع الفلاحيين، وكل الدعم بتقدمه الوزارة عبر جهاتها المختلفة كمركز البحوث الزراعية والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي وغيرها من الجهات الأخرى».