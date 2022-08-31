«سكاي نيوز»: بايدن يشيد في اتصال هاتفي بجهود الكاظمي الأخيرة

أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن دعمه لجهود رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في وقف تصاعد التوتر في المنطقة، من خلال الدبلوماسية، وذلك حسبما أفادت قناة «سكاي نيوز» عربية، في خبر عاجل، نقلا عن البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف البيت الأبيض: أن «بايدن تحدث إلى رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي وأشاد بقيادته خلال أعمال العنف الأخيرة».

السيطرة على الوضع في العراق

يأتي هذا بعد إعلان السيطرة على الوضع في العراق بعد اقتحام أنصار السياسي العراقي البارز مقتدى الصدر البرلمان وقصر الرئاسة والمنطقة الخضراء ووقوع إصابات وقتلى في صفوف المتظاهرين والأمن اعتراضا على ترشح سياسي آخر لمنصب رئيس الوزراء.

حداد لمدة 3 أيام

وأعلنت الدولة العراقية بحسب وكالة الأنباء الرسمية الحداد لمدة 3 أيام على أرواح القتلى بعد كلمة ألقاها الرئيس العراقي برهم صالح أكد فيها أن الدماء العراقية خط أحمر، وأيده رئيس الوزراء الذي طالب بأن يتم حصر امتلاك السلاح في العراق للدولة فقط وليس أي جهة أخرى لنشر الأمن والعمل على استقرار الدولة.