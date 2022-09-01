عروض وورش فنية.. الأجندة الأسبوعية لمراكز الإبداع الفني التابعة للثقافة

أعلن صندوق التنمية الثقافية، التابع لوزارة الثقافة، الأجندة الأسبوعية لمراكز الإبداع التابعة للقطاع في محافظتي القاهرة والإسكندرية، خلال الفترة من 3 حتي 9 سبتمبر 2022، والتي تنشرها « الوطن» خلال السطور التالية:

أولًا: العروض:

السبت 3 سبتمبر

- قاعة سينما الهناجر تقدم نادي السينما الافريقية في السابعة مساءً.

- قبة الغوري تستقبل عرضًا لفرقة التنورة التراثية في السابعة والنصف مساءً.

- مركز إبداع القاهرة يعرض فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

- مركــز طلعــت حـرب الثقافي:

نادى سينما الأطفال+ ورشة رسوم متحركة مع عطية خيري يوم السبت المقبل الواحدة ظهرًا.

عقد ندوة بعنوان « ظاهرة العنف بين الشباب» للدكتورة عفاف طلبة، والدكتورة نوران فؤاد ، والدكتورة أمل شمس في السادسة مساءً

الأحد 4 سبتمبر

- بيت الشعر العربي ينظم صالون الشاعر أحمد عبد المعطى حجازي «عصر خليل مطران الشعرى» في السادسة مساءً.

- بيت السحيمي يعرض حفلة لفرقة النيل للآلات الشعبية إخراج عبد الرحمن الشافعي في السابعة مساءً.

- مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية ينظم ندوة بعنوان دور الدولة والمجتمع المدني في تفعيل دور الشباب في التنمية في السادسة مساءً.

الإثنين 5 سبتمبر

- مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية يُنظم حفل شعرى موسيقي بانوراما شعرية للشاعر وسيم عبد الخالق بعنوان « سيرة الحب» بمصاحبة عازف العود والمطرب باسم عبد الحميد، يتخللها تقديم شعر للشاعر يوسف سمير بمصاحبة العود في السادسة والنصف مساءً.

الثلاثاء 6 سبتمبر

- بيت السحيمي يعرض حفل لفرقة قصر الغورى للموسيقى العربية في السابعة مساءً.

-مركز الحرية للإبداع ينظم نادى الحرية السينمائى ويديره الناقد محمد كمال في السادسة مساءً.

الأربعاء 7 سبتمبر

- قبة الغوري يعرض حفل لفرقة التنورة التراثية في السابعة والنصف مساءً.

- مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، يقدم عرض حواديت وحكايات للأطفال فريق جوانا إخراج محمد فاروق بالتعاون مع مؤسسة جوانا للفن والتنمية، في السابعة مساءً، بسعر تذكرة 40 جنيهًا.

- مركز طلعت حرب الثقافي يُنظم ندوة توعية للحفاظ على الآثار بالتعاون مع جمعية الحفاظ على التراث في الحادية عشر صباحًا.

الخميس 8 سبتمبر

- بيت الغناء المصري يُنظم صالون مقامات بيت الغناء العربي بالاشتراك مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية إلى جانب تخت شرقي في السابعة مساءً.

- مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية يقدم حفل موسيقي غربي وشرقي Old is gold band في السابعة مساءً.

- قبة الغوري تقدم عرضًا للفرقة القومية للفنون الشعبية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية في السابعة مساءً.

الجمعة 9 سبتمبر

- قاعة سينما الهناجر تُنظم صالون العمارة والسينما بالتعاون مع مشروع « القاهرة عنواني..أرواح في المدينة» لمحمود التميمي بالتعاون مع بيت المعمار المصري في السادسة مساءً.

- بيت السحيمي يقدم عرضًا للأراجوز وخيال الظل في السابعة مساءً.

ثانيًا الورش:

السبت 3 سبتمبر

- مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية ينظم الورش التالية:

ورشة البيانو للكبار إشراف مي شلبي في الرابعة مساءً.

ورشة باليه تحت إشراف مي سعد في الخامسة مساءً.

ورشة الكمان إشراف جون سمير في الثالثة عصرًا.

- بيت الهراوي يقدم ورشة حول تدريس النظريات الموسيقية للطلاب المتقدمين للدكتورة مروة عبد المنعم في الثالثة مساءً.

- بيت العود العربي يقدم ورشة تدريب حول «الساز والعود والماندولين» من الرابعة مساءً وحتى الثامنة.

- بيت العيني يقدم مجموعة من الورش التالية:

ورشة لكورال أطفال بيت العيني إشراف إيمان سليمان في الحادية عشر مساءً.

كش ملك «دورة شطرنج» مع هدى صلاح في العاشرة صباحًا.

ورشة «يالا موسيقى» لتعليم آلات موسيقية تقدمها هبه الله بهاء في الواحدة والنصف ظهرًا.

ورش تجارب أداء وتمثيل مسرحي يقدمها محمد عزت في الرابعة والنصف عصرًا.

- مركز طلعت حرب الثقافي ينظم مجموعة من الورش كالتالي:

ورشة فن التطريز مع أماني رضا في الثانية ظهرًا.

ورشة « دمج» لفريق كورال طلعت حرب وذوى الهمم في الواحدة ظهرًا.

ورشة الوعى بالذات والتعامل مع الآخرين إشراف يمنى عصام في الواحدة ظهرًا.

ورشة فنية لذوي القدرات الخاصة مع سارة الجندي في الواحدة في الواحدة ظهرًا.

- قصر الأمير طاز يُنظم ورشة مدرسة الإنشاد الديني والابتهال للمنشد محمود التهامي في الواحدة ظهرًا.

- مكتبة والد الراحل جمال عبد الناصر بالإسكندرية، تُنظم ورشة أشغال فنية بعنوان « تطريز بالخرز» تقدمها نجلاء محمد في الثانية عشر ظهرًا، إلى جانب ورشة حول مهاراتالقراءة والكتابة تقدمها أمل حسين في الثانية ظهرًا.

الأحد 4 سبتمبر

- مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية يُنظم ورشة فنون المسرح لذوي القدرات الخاصة إشراف عصام أحمد بدوى في الحادية عشر صباحًا.

- مكتبة والد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر تنظم مجموعة من الورش:

ورشة حكايات و شخصيات « سلسلة سلوكياتك شخصيتك» إشراف أسماء مصطفي في الواحدة ظهرًا.

ورشة التلوين والقص واللزق والمجسمات إشراف نوران أحمد في الحادية عشر صباحًا.

- قصر الأمير طاز يُنظم ورشة كورال قصر الأمير طاز في الرابعة مساءً.

الأثنين 5 سبتمبر

- بيت العيني يعقد ورشة إعادة تدوير الورق إشراف رحمة محجوب في العاشرة صباحًا.

- مكتبة والد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر تُنظم مجموعة من الورش:

حوار مفتوح « سلسلة بلدي الجميلة» مع الدكتورة جيهان مصطفي في الثانية ظهرًا.

جلسات مهارات وتخاطب إشراف نوران أحمد في الواحدة ظهرًا.

ورشة مسرح الطفل إشراف محمد فاروق وعصمت مرسي بكر في الرابعة عصرًا.

- بيت الهراوي يُنظم ورشة عمل جماعي في الخامسة مساءً.

- مركز الحرية للإبداع يُنظم ورشة للأطفال بعنوان « قلمك جناحك» ليوم واحد عن قصص نوجا في المعمل للأديب منير عتيبة في السادسة والنصف مساءً.

الثلاثاء 6 سبتمبر

- بيت العيني يُنظم ورشة لكورال أطفال بيت العيني إشراف إيمان سليمان في الحادية عشر صباحًا.

- مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية ينظم مجموعة من الورش كالتالي:

ورشة آلة القانون إشراف فادى المغربي في الرابعة مساءً.

ورشة تعليم المهارات الفردية للأطفال إشراف نادت عادل في السابعة مساءً.

- قصر الأمير طاز يعقد ورشة مدرسة الإنشاد الديني والابتهال للمنشد محمود التهامي في الواحدة ظهرًا.

الأربعاء 7 سبتمبر

مركز طلعت حرب الثقافي يعقد مجموعة من الورش:

ورشة خط عربي مع أ.محمد فوزى في الثانية ظهرًا.

-ورشة « دمج» لفريق كورال طلعت حرب وذوي الهمم في الواحدة ظهرًا.

- بيت الهراوي يُنظم ورشة تدريس أقسام بيت العود العربي « الساز والعود والماندولين» في الرابعة مساءً.

الخميس 8 سبتمبر

- مركز طلعت حرب الثقافي يُنظم ورشة قراءة وحكي في الواحدة ظهرًا.

- مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية يعقد مجموعة من الورش كالتالي:

ورشة البيانو للكبار إشراف مي شلبي في الرابعة مساءً.

ورشة باليه تحت إشراف مي سعد في الخامسة مساءً.

- قصر الأمير طاز يعقد ورشة كورال قصر الأمير طاز في الرابعة عصرًا.

الجمعة 9 سبتمبر

- مركز طلعت حرب الثقافي يُنظم مجموعة من الورش كالتالي:

ورشة تصنيع العروسة مع رحمة محجوب في الثانية عشر ظهرًا.

ورشة تعليم التفصيل مع سحر موسى في الثانية ظهرًا.