المتهم استدرجه إلى أرضه ثم غدر به.. إنقاذ سائق من الموت المحقق في الدقهلية

استقبل مستشفى السنبلاوين العام في محافظة الدقهلية، اليوم، شخصًا به عدة طعنات في صدره، مع جرح قطعي بالرقبة، ما استدعى التحرك فورًا لإجراء اللازم لعلاجه بعد عثور الأهالي عليه حيًا على طريق «البلدة» وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وصول سائق مصاب إلى مستشفى السنبلاوين

وكان العقيد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، تلقى بلاغًا بوجود شخص يدعى محمد علي، 34 عامًا، مطعونا بالصدر وجرح بالرقبة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ودخوله للعمليات لإنقاذ حياته.

استدراج المجني عليه إلى الأرض الزراعية

وكان المجني عليه استُدرج إلى إحدى الأراضي الزراعية بغرض الوصول إلى أرض المتهم، وما إن اختفى عن الأنظار باغته المتهم بطعنة أولى في الصدر، وجرح قطعي بالرقبة وتمكن من سرقة الـ«توكتوك» الخاص بالمجني عليه وعاد سريعًا قبل أن يراه أحد.

وأكد «محمد الجندي»، محامي الجنايات أن ما حدث للمجني عليه، هو سرقة بالإكراه وشروع في قتل بعدما تمكن المتهم من استدراجه لمنطقة نائية، وسدد له عدة طعنات تسببت في إصابات خطيرة وجرح قطعي بالرقبة، كادت أن تودي بحياته، مؤكدًا أن العقوبة القانونية للواقعة لا تقل عن السجن 5 سنوات.