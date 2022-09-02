ضبط 184 قطعة سلاح و227 قضية مخدرات وتنفيذ 85658 حكمًا قضائيًا

واصلت وزارة الداخلية الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وروجي المواد المخدرة فضلا عن الحملات المرورية وإحكام السيطرة الأمنية.

وشنت مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها في مجال الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 184 قطعة سلاح ناري بحوزة 145 متهمًا وتنفيذ 85658 حكمًا قضائيًا متنوعًا فضلا عن ضبط تشكيلين عصابيين بعدد 6 متهمين، و227 قضية مخدرات بإجمالي مضبوطات 57 كيلو مخدرات متنوعة و1896 قرص مخدر.

ضبط 141561 مخالفة مرورية متنوعة

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.. وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 141561 مخالفة مرورية متنوعة

حملات بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب

وقامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت مروجي المواد المخدرة بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب والأكشاك على مستوى الجمهورية، وأسفرت عن ضبط 40 قضية متنوعة، بلغ عدد المتهمين فيها 52 متهمًا

ضبط أحد الأشخاص لإتجاره في النقد الأجنبي

وأكدت معلومات وتحريات مباحث إدارة الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة، بمزاولة نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه، وبحوزته عملات أجنبية ومحلية، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفية.

ضبط سيدة استولت على 9 ملايين جنيه بزعم توظيفها

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام صاحبة محل ملابس جاهزة، مقيمة بمحافظة سوهاج بممارسة نشاطاً احتياليا من خلال تلقيها مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الملابس الجاهزة مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، مما مكنها من الاستيلاء على 9 ملايين جنيه وتوقفها عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بممارستها ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.