ارتفاع عدد ضحايا تفجير مسجد بأفغانستان إلى 28 قتيلاً و48 مصابًا

أعلنت الشرطة الأفغانية، منذ قليل، ارتفاع عدد ضحايا تفجير مسجد في مدينة هرات إلى 28 قتيلاً وإصابة نحو 48 آخرين، وفق نبأ عاجل أوردته «العربية».

وشهدت مدينة هرات انفجار أحد المساجد، ما أسفر عن موت أحد رجال الدين المقربين لطالبان، فضلاً عن سقوط بعض الضحايا المدنيين، ومن المتوقع أن يرتفع عدد ضحايا الانفجار بسبب شدة الانفجار.

انفجار أحد مساجد كابول

تعرضت المساجد في العاصمة كابول من قبل لعدة انفجارات، ومؤخرًا وصل عدد ضحايا انفجار مسجد في كابول إلى 21 شخصًا.