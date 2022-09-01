محمد عبدالرحمن يكشف تفاصيل أزمته الصحية الأخيرة: القلب كان شغال منه 33% فقط

حلَّ الفنان محمد عبد الرحمن ضيفًا على برنامج «معكم منى الشاذلي»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة «cbc»، مساء اليوم، ليروي كواليس الأزمة الصحية الأخيرة التي خضع خلالها لعملية قلب مفتوح.

أوضح «عبد الرحمن»، أن القصة بدأت منذ فترة كبيرة، حيث كان يشعر بتعب وآلام متفرقة، لكن كعادة الكثير من المصريين، كان يتجاهلها مفضلًا عدم الذهاب للأطباء، لكن حين عاد ذات يوم من تصوير فيلم «الدعوة عامة»، وجد نفسه متعبًا بدرجة كبيرة، مضيفا: «حسيت إن صدري تقيل كده تعبت.. وقعدت أكح بشكل متواصل ورا بعض ومكنتش قادر.. قلت لا هروح مستشفى بقي.. لأن أكسجيني قل وضربات قلبي سريعة».

تابع: «روحت ظبطولي الأكسجين وتاني يوم عندي تصوير قالوا لي مش هينفع تخرج النهاردة، هتخرج بكرا قلت تمام، لحد العصر كان الأكسجين رجع تاني والدنيا جميلة، فجأة الدكتور قالهم لزيادة الاطمئنان اعملوا له ايكو على القلب.. فاكتشفنا ان القلب شغال منه 33% بس، قالوا لي لازم تعمل قسطرة استكشافية عملوها وقالي لازم عملية قلب مفتوح.. أول ما قالي اتخضيت لكن فضلت أقول الحمد لله».

تابع: «اللي حصلي كان حاجة كبيرة أوي بس ربنا عداها بردًا وسلامًا، خاصة إن أنا كمان كنت مدخن.. يعني عندي عادة سيئة».