طرق الحفاظ على باقة الإنترنت.. منها مشاهدة الفيديوهات بجودة أقل

يعاني عدد كبير من مستخدمي الإنترنت بسبب نفاد باقة الإنترنت، قبل الموعد المحدد لها، ويرصد هذا التقرير أسباب انتهاء الباقة قبل موعدها وكيفية الحفاظ عليها.

ووفقًا لما قاله خبير الاتصالات، المهندس محمد مصباح، فأن أحد أهم أسباب نفاد باقة الإنترنت هو عدم مراقبة الاستهلاك، مشيرًا إلى أن المراقبة تعطي المستخدم المعرفة الحقيقية لحجم استهلاكه، مشيرا إلى أنه يجب على المستخدم أيضًا معرفة التطبيقات التي تستهلك البيانات.

البث المباشر لمقاطع الفيديو

وتابع «مصباح» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن ضمن هذه التطبيقات مثلا تطبيق يويتوب، والذي يستهلك الإنترنت بشكل كبير، بالإضافة إلى البث المباشر لمقاطع الفيديو، بالإضافة إلى تطبيق إنستجرام أيضًا الذي يستهلك كميات كبيرة من البيانات نتيجة مشاهدة الفيديوهات.

مشاهدة الفيديوهات

وأكد أن يوتيوب من أكثر التطبيقات استهلاكا للبيانات، خصوصا أن أغلب الناس تعتمد على هذا التطبيق في مشاهدة الفيديوهات، مطالبا المستخدمين باختيار مشاهدة الفيديوهات لكن بجودة أقل حتى يتم الحفاظ على باقة الإنترنت، مشيرًا إلى أن تشغيل المقاطع بجودة إتش دي قد يتسبب في نفاد الباقة بشكل أسرع.

التحديث التلقائي للتطبيقات يستهلك البيانات

وأشار «مصباح» إلى أن التحديث التلقائي للتطبيقات يستهلك البيانات، موضحًا أنه سواء كنت تستخدم ويندوز أو أندرويد أو آيفون، فإن الإعدادات تكون مضبوطة بحيث يستغل وجود أي اتصال واي فاي ليقوم بتحديث التطبيقات تلقائيًا، بتشغيل التحديث يدويًا.

التطبيقات التي تعمل في الخلفية تستهلك جزءا كبيرا من البيانات

وأكد أنه يجب على المستخدمين معرفة أن بعض التطبيقات التي تعمل في الخلفية تستهلك جزءا كبيرا من البيانات عندما لا يكون الهاتف قيد الاستخدام، مشيرًا إلى أنه يجب الانتقال إلى الإعدادات واختيار خاصية تقييد بيانات التطبيق في الخلفية، حيث تساعد هذه الخطوة في تقليل استهلاك الإنترنت.