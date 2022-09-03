«مياه الإسكندرية» تعلن موعد وأماكن سيارات خدمة العملاء.. بدءا من اليوم

كشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، موعد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقطاعات والمراكز والأحياء التابعة لها بدءًا من اليوم السبت الموافق 3 من شهر سبتمبر الجاري 2022 وحتى يوم الخميس المقبل الموافق 8 من نفس الشهر، ضمن خطة الشركة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية لها للتيسير على المواطنين من كبارالسن أو العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

موعد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقطاعات

وحددت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، موعد وأماكن تواجد سيارات خدمه العملاء المتنقله خلال الأسبوع الجاري كالاتي:

- موعد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة «سيارة غرب» مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان من الساعة 10 صباحا حتى 3 ونصف عصرا.

- موعد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة أمام فرع شركة المياه «بالبيطاش» من الساعة الرابعة عصرا إلى 9 مساء

- موعد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة «سيارة شرق» أمام فندق آمون المنشية من 9 صباحا حتى 2 ظهرا

- موعد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة أمام رافع محمد نجيب «سيدي بشر» من الساعة 3 عصرا حتى 8 مساء

- موعد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة «سيارة وسط» بشاير الخير 3 القباري من الساعة 9 صباحا حتى 8 مساء

آلية التواصل مع سيارات خدمة العملاء المتنقلة

وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، آلية التواصل مع سيارات خدمة العملاء المتنقلة من خلال الأرقام التالية:

- للتواصل سيارة شرق 0127591800

- للتواصل سيارة وسط 01275918001

- للتواصل سيارة غرب 01275918003

نوعية الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقلة للمواطنين

وكشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تقدم للمواطنين الخدمات الآتية: «تعاقد على إدخال العدادات - استقبال شكاوى - شحن كروت العدادات مسبقة الدفع - الاستعلام عن الفواتير - سداد الفواتير».