ضبط عاطل بحوزته 28 طربة حشيش في طنطا

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الغربية، من ضبط 28 طربة حشيش، بحوزة عاطل وشهرته «فكيه» بدائرة شرطة ثان طنطا، بمحافظة الغربية، واقتياده، إلى ديوان عام قسم ثان طنطا، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

إخطارا بالواقعة

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطاراً من اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن وحدة مباحث ثان طنطا، من ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك بعد توافر معلومات، تفيد بحيازة عاطل للمواد المخدرة، بهدف الإتجار، وبعمل التحريات اللازمة أكدت صحة المعلومات، وبتقنين الإجراءات، وعمل الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن رئيس مباحث ثان طنطا، الرائد بسام حشكل، ومعاونيه احمد جمعه و محمد سلطح، من ضبط عاطل وشهرته «فكيه» متخذا من محل إقامته مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وعثر بحوزته على 28 طربة، من مخدر الحشيش، كانت معدة للبيع، ومبلغ مالي من حصيلة البيع.

التحفظ على المضبوطات واقتياد المتهم

وتم التحفظ على المضبوطات، واقتياد المتهم إلى قسم شرطة ثان طنطا، واعترف المتهم بصحة الواقعة وحيازته المواد المخدرة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.

وأكد طاهر شلبي المحامي والخبير القانوني أن أقصى عقوبة هي الإعدام وأقلها 3 سنوات، طبقا لمواد القانون، رقم 33 و34 من قانون العقوبات، كل من تاجر وأحرز أو اشترى المواد المخدرة، في غير الأحوال المصرح بها.