صناديق تحت الأرض.. تعرف على منظومة جمع المخلفات بالعاصمة الإدارية

قال المهندس عادل عبدالوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة لمنظومة المخلفات بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن المنظومة ذكية منفذة في الحي السكني r3، وفكرتها تتضمن تقليل الاعتماد على العنصر البشري من خلال فصل المخلفات من المنبع، من حيث مخلفات عضوية ومخلفات عامة.

مخلفات عضوية وعامة

وأضاف «عبدالوهاب»، خلال لقاء ببرنامج «تعمير»، المذاع على شاشة «on»، وتقدمه الإعلامية رانيا الشامي، أن شركة الإدارة أو جهاز العاصمة الإدارية الجديدة تسلم نوعين من أكياس المخلفات للسكان، لفصل المخلفات، لافتا إلى أن المخلفات العضوية تتمثل في الطعام والسوائل، بينما المخلفات العامة مثل البلاستيك والورق والزجاجات.

وأشار إلى أنه سيتواجد أمام كل عمارة محطة، والتي بدورها مقسمة إلى صندوقين أسفل الأرض، الأول للمخلفات العضوية والثاني للمخلفات العامة، متابعا: «طريقة جمع المخلفات أسفل الأرض ولا يوجد أي شيء ظاهر، تجنبا للرائحة الكريهة أو نقل الصناديق والحد من ظاهرة النباشين».

156 صندوقا في حي R3

ولفت إلى أنه بجانب كل محطة وحدة تحكم تعلوها وحدة للطاقة الشمسية، وشركة إدارة وجمع المخلفات مربوطة بوحدة التحكم الموجودة في هذه المحطة، وعندما يمتلئ الصندوق يصل رسالة أو إيميل أو أي نوع من أنواع التواصل مع شركة الإدارة بأن أحد الصناديق مليء، فيعطي توجيها للسائق بالسيارة المجهزة بتكنولوجيا معينة، ويضغط السائق على زر من خلال الريموت كونترول فيصعد الصندوق مثل المصعد لتفريغه ثم يهبط مرة أخرى لأسفل الأرض، وكل هذه الخطوات تجرى من خلال الطاقة الشمسية.

وأشار إلى أن منطقة r3 تتكون من 8 مجاورات جرى تنفيذ بها 78 محطة، وكل محطة تحتوي على صندوقين ليكون الإجمالي 156 صندوقا، وجارٍ دراسة باقي المراحل، وطاقة كل صندوق في حدود 3700 لتر.