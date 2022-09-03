روجوف: الإشعاعات بمحطة «زاباروجيا» النووية طبيعية.. ولا توجد أضرار بها

قال فلاديمير روجوف، عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة «زاباروجيا»، جنوب شرقي أوكرانيا، إن مستوى الإشعاعات في محطة الطاقة النووية، التي تعرضت لقصف ليلي مساء أمس الجمعة، من القوات الأوكرانية، طبيعية، مضيفا لوكالة أنباء «ريا نوفوستي»، إن المحطة الطاقة النووية تعمل بشكل طبيعي، ولا توجد أضرار جسيمة.

استأنفت القوات الأوكرانية، مساء أمس، قصف محطة «زاباروجيا» للطاقة النووية، فيما أشار روجوف، إلى مواصلة وحدتان للطاقة في المحطة النووية العمل وتزويد الشبكة بجهد 540 و530 ميجاوات على التوالي.

وقال روجوف، على «تليجرام»، إن ما لا يقل عن 20 قاربًا عالي السرعة مع عدد كبير من المسلحين، تحركوا جنوبًا على طول نهر الدنيبر من منطقة كامينسكي وستبنوجورسك.

الأمم المتحدة على اتصال وثيق مع «واشنطن» بشأن مسألة إصدار تأشيرات لوفد روسيا

من جانبه، طلب السفير الروسي لدى منظمة «الأمم المتحدة»، فاسيلي نيبينزيا، من الأمين العام للمنظمة، أنطونيو جوتيريش، التأكيد للحكومة الأمريكية على إصدار تأشيرات في الوقت المناسب للمندوبين الروس والصحفيين المرافقين الذين سيبقون في نيويورك للتغطية الإعلامية لزيارة وزير خاريجة البلاد، سيرجي لافروف.

وسيعقد الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة لمنظمة «الأمم المتحدة» في الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر الجاري، ويرأس الوفد الروسي لافروف.

بدورها، قالت موظفة في الخدمة الصحفية للمنظمة فلورنس سوتو نينو، إن منظمة «الأمم المتحدة» على اتصال وثيق مع «واشنطن» بشأن مسألة إصدار التأشيرات للوفد الروسي للمشاركة في فعاليات الأسبوع رفيع المستوى من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

شرودر: القرم أصبحت جزءًا من أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية فقط بفضل خروتشوف

بدوره، قال المستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرودر إن أوكرانيا لن تكون قادرة على الحصول على «شبه جزيرة القرم» بالوسائل العسكرية، مشيرا في مقابلة مع صحيفة «أيه بي سي» الإسبانية، إلى أن القرم أصبحت جزءًا من جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية فقط بفضل القرار الشخصي للزعيم السوفيتي السابق نيكيتا خروتشوف.

وأضاف شرودر، أن في رأيه أن بيان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول احتمال الاستيلاء على «شبه جزيرة القرم» من قبل القوات الأوكرانية لا معنى له وهراء.

وفي سياق آخر، ستقام مراسم وداع رئيس الاتحاد السوفيتي السابق، ميخائيل جورباتشوف، اليوم السبت في قاعة الأعمدة وسط العاصمة «موسكو» من الساعة 10:00، ثم سيتم دفن جورباتشوف في مقبرة نوفوديفيتشي بجوار زوجته رايسا ماكسيموفنا، فوقا لما ذكرته وكالة «نوفوستي».