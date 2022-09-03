مدمرتان أمريكيتان تعترضان سفينة حربية إيرانية احتجزت قاربين مسيرين

أعلنت البحرية الأمريكية، اعتراض سفينة حربية إيرانية احتجزت قاربين مسيرين أمريكيين في البحر الأحمر، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقالت القيادة المركزية، إن القاربين المسيرين اللذين حاولت إيران الاستيلاء عليهما كانا غير مسلحين ولم يشكلا أي خطر على الملاحة البحرية، موضحة في بيان، أن مدمرتين أمريكيتين كانتا في مكان قريب، تدخلتا على الفور، وانطلقت من كل منهما طائرة هليكوبتر.

وأشارت القيادة المركزية، إلى أن المدمرتين تواصلتا مع السفينة الحربية الإيرانية لتهدئة الموقف واستعادة القاربين.

البحرية الإيرانية: المدمرة «جماران» كانت تقوم بمهمة بحرية دورية

وكانت البحرية الإيرانية، قالت في وقت سابق، إن المدمرة الإيرانية «جماران»، احتجزت قاربين أمريكيين مسيرين في مياه البحر الأحمر، بعد عدم الاستجابة لدعوات متكررة من المدمرة الإيرانية، مشيرة إلى أن المدمرة كانت تقوم بمهمة بحرية دورية، حالت في الوقت المناسب دون وقوع حادث غير متوقع واحتمال اصطدام بحري بين المدمرة وقطع بحرية أمريكية.

وفي سياق آخر، شددت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، على ضرورة عدم وجود أي اشتراط بين معاودة تنفيذ إيران للاتفاق النووي والتزامات طهران بموجب اتفاقية منع الانتشار النووي، في إشارة إلى تحقيقات «وكالة الطاقة الذرية» في آثار «اليورانيوم» التي تم العثور عليها في 3 مواقع إيرانية غير معلنة.

وأوضحت المتحدثة باسم «البيت الأبيض»، كارين جان بيير، للصحفيين، إن ينبغي ألا يكون هناك أي ربط بين معاودة تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة «الاتفاق النووي» والتحقيقات المتعلقة بالتزامات «طهران» القانونية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

بدوره، وصف المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، الاقتراحات الإيرانية لإحياء الاتفاق النووي بالمعتدلة، وقال عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» إنه يمكن التعامل مع الاقتراحات بشرط توافر الإرادة السياسية اللازمة لإكمال المفاوضات.

«الطاقة الذرية» الإيرانية: أصبحنا نمتلك التكنولوجيا الحديثة دون مساعدة من الدول الأخرى

ومساء أمس الجمعة، قال مساعد الرئيس الإيراني، رئيس منظمة «الطاقة الذرية»، محمد إسلامي، إن بلادهأصبحت تمتلك التكنولوجيا الحديثة دون مساعدة من الدول الأخرى، مضيفا خلال مراسم إحياء ذكرى الشهداء بمدينة كاشان التابعة لمحافظة «أصفهان» الواقعة وسط البلاد، إن الأعداء لا يطيقون امتلاك «طهران»، للتكنولوجيا الحديثة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «إرنا» الإيرانية.

وأشار إسلامي، إلى أن «طهران»، لن تساوم على استقلال عزة ومصالح البلاد، في إشارة الى إجراءات الحظر المفروضة على إيران.

مسؤول عسكري: الدفاع الجوي لـ إيران في تقدم دائم

بدوره، قال قائد قوات الدفاع الجوي الإيراني، العميد علي رضا صباحي فرد، إن «طهران» تبحث عن سلام وصداقة دائمين في المنطقة والعالم، على حد قوله.

وأضاف العميد فرد، في كلمة في لقاء مع المستشارين العسكريين الأجانب المقيمين في إيران، إن الدفاع الجوي لبلاده في تقدم دائم في مواجهة جميع أنواع التهديدات، موضحا إلى أن القوة الدفاعية في بلاده لا تعتمد على أي دولة في مجال المعدات الدفاعية.