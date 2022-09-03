رغبات المرحلة الثالثة 2022.. عددها وطرق الحصول على نتيجة الترشيح

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عدد رغبات المرحلة الثالثة 2022، بالتزامن مع فتح باب التنسيق اعتباراً من اليوم السبت الموافق 3 سبتمبر الجاري حتى يوم الأربعاء المقبل، موضحة أن التنسيق يتم إلكترونياً عبر موقع التنسيق ويمكن للطالب الذهاب إلى المعامل المخصصة بالجامعات لتسجيل رغباته، وتوضح «الوطن» عددها وكل التفاصيل الخاصة بها في السطور التالية.

ضوابط القبول بالجامعات في تنسيق المرحلة الثالثة 2022

رغبات المرحلة الثالثة 2022 عددها 75 رغبة يجب على الطالب اختيارها بما يتناسب مع ميوله مع مراعاة التوزيع الجغرافي للكليات، حيث أكدت وزارة التعليم العالي عبر موقعها الرسمي، أن القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يتم عن طريق شبكة الإنترنت، أي التنسيق الإلكتروني، وهي خدمة مجانية، ويمكن للطالب الحصول عليها من الكمبيوتر الشخصي المتصل بشبكة الإنترنت، أو معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

إجراءات وقائية مشددة

وشددت الوزارة على ضرورة إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، وتحقيق أقصى درجات التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة الجميع.

واشارت الوزارة إلى أنه لا يوجد أي تغيير في نظام التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد ونظام التنسيق يتم بشكل إلكتروني كامل كما هو معتاد.

طرق معرفة الكلية المرشح لها الطالب في تنسيق المرحلة الثالثة 2022

وأجابت الوزارة على التساؤل الخاص بإمكانية طباعة الطالب رغباته بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني، موضحة أنه يمكن للطالب طباعة الرغبات التي أدخلها والحصول على ايصال برقم محدد مؤرخ بتاريخ وساعة التقديم، أو الاحتفاظ بنسخة من رغبات الطالب على حاسبه الشخصي حتى يمكنه الرجوع إليها وقت الحاجة، ولمعرفة الكلية المرشح لها الطالب، يقوم الطالب بالدخول مرة أخرى على الموقع لمعرفة الكلية المرشح لها، وطباعة بطاقة الترشيح في ضوء الحد الأدنى المعلن عنه في كل مرحلة من مراحل التنسيق المختلفة بعد إعلان نتيجة التنسيق.