الاتحاد الأوروبي يتابع الموقف التنفيذي لـ12 مشروع مياه وصرف في البحيرة

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة وفد الاتحاد الأوروبي، لتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة البحيرة، ضمن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الممولة من الاتحاد، والذي يشمل 12 مشروعاً بقيمة إجمالية 1.2 مليار جنيه تقريبا، وذلك لخدمة أكثر من مليون مواطن بالمحافظة.

جهود الدولة في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي

واستعرض المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، جهود الدولة المصرية في مجال خدمات مياه الشرب والصرف، والتي تمس حياة المواطن البحراوي اليومية بشكل مباشر أثناء استقباله لوفد الاتحاد الأوروبى، والذي ضم كلا من ارينكو سبيلر، والمهندس بابلو مارينا، ونادر وجدي.

التغلب على مشكلات ضعف ضغط المياه

وألقى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي الضوء على الموقف التنفيذي للمشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي بنطاق محافظة البحيرة، مشيرا إلى الانتهاء من 10 مشروعات بمناطق دمنهور، وشبراخيت، والمحمودية، وأبوحمص؛ ما ساهم في تحسين ضغوط مياه الشرب داخل مدينة دمنهور، والتغلب علي مشكلات ضعف ضغط المياه بتلك المناطق، فضلا عن القضاء على مشاكل الطفح بشوارع مدن دمنهور وشبراخيت والمحمودية.

تطوير وزيادة الطاقة الكلية لمحطة المعالجة

وأشار رئيس الشركة إلى أن المشروعات المتبقية أوشكت على الانتهاء بنسب تنفيذ بلغت نحو 95%، منها تطوير وزيادة الطاقة الكلية لمحطة معالجة صرف صحي في منشية الحرية، وزيادة الطاقه الكلية لمحطة مياه منية السعيد بنسبة 80%.

وأشاد وفد الاتحاد الأوروبي بأداء الشركة ومستوى تنفيذ المشروعات بنطاق محافظة البحيرة، وفقا للمواصفات العالمية، وكذلك الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية، فضلا عن الآثار الإيجابية الواضحة في تحسين الخدمات من مياه الشرب والصرف الصحي.