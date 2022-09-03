الأماكن الشاغرة في الكليات للمرحلة الثالثة 2022 «علمي» و«أدبي» بالمحافظات

تعد الأماكن الشاغرة في الكليات للمرحلة الثالثة 2022 علمي وأدبي، واحدة من أكثر الأمور التي يبحث عنها طلاب الثانوية العامة في تلك المرحلة التي تجمع الناجحين من الدور الأول في الثانوية العامة، بالإضافة إلى الناجحين مؤخرا في امتحانات الدور الثاني.

الأماكن الشاغرة للمرحلة الثالثة 2022 علمي وأدبي

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية الأماكن الشاغرة في تنسيق الكليات للمرحلة الثالثة 2022 علمي وأدبي، وفقاً لما أعلنته وزارة التعليم العالي، ويبلغ عددها 88 كلية على مستوى جامعات مصر خلال تلك المرحلة، فيما يوجد كليات الحقوق بنظام الانتساب الموجه ويبلغ عددها 13 كلية على مستوى محافظات مصر، بالإضافة لفرص أخرى في المعاهد.

الأماكن الشاغرة في كليات التربية للمرحلة الثالثة 2022 علمي وأدبي

كلية تربية «تعليم ابتدائي» العريش

تربية «تعليم ابتدائي» الوادي الجديد

كلية تربية «تعليم ابتدائي» أسوان

تربية «تعليم ابتدائي» مطروح

كلية تربية «طفولة» العريش

تربية «طفولة» أسوان

كلية تربية «طفولة» جنوب الوادي بالغردقة

تربية رياضية بنات جامعة الإسكندرية

كلية تربية رياضية بنات الزقازيق

تربية رياضية بنات السويس

كلية تربية رياضية بنات العريش

تربية رياضية بنات الفيوم

كلية تربية رياضية بنات المنصورة

تربية رياضية بنات المنيا

كلية تربية رياضية بنات الوادي الجديد

تربية رياضية بنات أسوان

كلية تربية رياضية بنات أسيوط

تربية رياضية بنات بني سويف

كلية تربية رياضية بنات بور سعيد

تربية رياضية بنات جنوب الوادي

كلية تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة

تربية رياضية بنات سوهاج

كلية تربية رياضية بنات طنطا

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

كلية تربية رياضية بنات كفر الشيخ

تربية رياضية بنات مدينة السادات

كلية تربية رياضية بنين الزقازيق

تربية رياضية بنين السويس

كلية تربية رياضية بنين العريش

تربية رياضية بنين الفيوم

كلية تربية رياضية بنين المنيا

تربية رياضية بنين الوادي الجديد

كلية تربية رياضية بنين أسوان

تربية رياضية بنين أسيوط

كلية تربية رياضية بنين بني سويف

تربية رياضية بنين بور سعيد

كلية تربية رياضية بنين جنوب الوادي

تربية رياضية بنين حلوان

كلية تربية رياضية بنين دمياط

تربية رياضية بنين سوهاج

كلية تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنين مدينة السادات

كلية تربية رياضية بنين مطروح

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

كلية تربية فنية حلوان بالزمالك

تربية موسيقية حلوان

كلية تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية أسوان

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة

تربية نوعية فنية الإسكندرية

تربية نوعية فنية الزقازيق

تربية نوعية فنية الفيوم

تربية نوعية فنية القاهرة

تربية نوعية فنية المنصورة

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

تربية نوعية فنية أسوان

تربية نوعية فنية أسيوط

تربية نوعية فنية بنها

تربية نوعية فنية بور سعيد

تربية نوعية فنية جنوب الوادي

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية

تربية نوعية فنية دمياط

تربية نوعية فنية سوهاج

تربية نوعية فنية طنطا

تربية نوعية فنية عين شمس

تربية نوعية فنية كفر الشيخ

تربية نوعية فنية مطروح

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

تربية نوعية موسيقية الزقازيق

تربية نوعية موسيقية القاهرة

تربية نوعية موسيقية المنصورة

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية موسيقية المنوفية

تربية نوعية موسيقية المنيا

تربية نوعية موسيقية أسوان

تربية نوعية موسيقية أسيوط

تربية نوعية موسيقية بنها

تربية نوعية موسيقية بور سعيد

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

تربية نوعية موسيقية دمياط

تربية نوعية موسيقية سوهاج

تربية نوعية موسيقية طنطا.

تربية نوعية موسيقية عين شمس

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ

تربية نوعية موسيقية مطروح

أماكن شاغرة في كليات الحقوق للمرحلة الثالثة 2022

كلية الحقوق انتساب موجه جامعة الإسكندرية

كلية الحقوق انتساب موجه جامعة أسوان

كلية الحقوق انتساب موجه مدينة السادات

كلية الحقوق انتساب موجه حلوان

كلية الحقوق انتساب موجه جامعة جنوب الوادي

كلية الحقوق انتساب موجه جامعة سوهاج

كلية الحقوق انتساب موجه جامعة طنطا

كلية الحقوق انتساب موجه جامعة أسيوط

كلية الحقوق انتساب موجه جامعة القاهرة

كلية الحقوق انتساب موجه جامعة عين شمس

كلية الحقوق انتساب موجه جامعة المنصورة

كلية الحقوق انتساب موجه جامعة بني سويف

كلية الحقوق انتساب موجه جامعة المنوفية بشبين الكوم.