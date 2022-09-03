تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. إرشادات عامة للطلاب لتسجيل الرغبات

يبحث طلاب الثانوية العامة عن خطوات سهلة تمكنهم من تسجيل رغباتهم في الكليات والمعاهد المختلفة، وذلك في أول أيام تنسيق المرحلة الثالثة 2022 لطلاب الثانوية العامة 2022، حيث حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حد أدنى 50% لكل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية في جميع الشعب ضمن المرحلة الثالثة.

تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2022

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الموقع التنسيق الإلكتروني عدة إرشادات خاصة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 التي انطلقت اليوم لجميع الطلاب بحد أدنى 50%.

وشملت الإرشادات والخطوات ما يلي:

- إدخال رقم الجلوس، ويجب على الطالب إدخال رقم جلوسه ثم الرقم السري المكتوب على استمارة النجاح التي تسلمها من المدرسة التي حصل منها على شهادة الثانوية العامة 2022.

- عرض الرغبات المسجلة للطالب، حيث يظهر آخر تعديل قام به ويسمح له بإضافة رغبات أخرى أو تعديلها.

- البيانات الأساسية، يجب التأكد من سلامة بيانات الطالب الأساسية، مثل الاسم والمجموع ومجموعة المواد أو التخصص والمدرسة والإدارة التعليمية التابع لها.

- تسجيل الرغبات، بعد الانتهاء من إدخال قائمة الرغبات سيتم عرض القائمة للمراجعة، ثم إصدار أمر التسجيل إلكترونيا لتخزين الرغبات على قاعدة البيانات بالحاسب الآلي، ثم عرض استمارة الرغبات التي تم تسجيلها مع رقم تسجيل المعاملة التي قام بها وإيصال الرغبات إلكترونيا، وطباعة هذه المستندات أو حفظها في ملف ثم وضعها في البريد إلكتروني، ثم إرسال «إيصال» لتأكيد تسجيلك لرغباتك إلكترونيا.

- اختيار أيقونة طباعة استمارة الرغبات للاستعانة بها لاحقا.

رابط تسجيل الرغبات المرحلة الثالثة 2022

وحددت وزارة التعليم العالي منذ بداية التنسيق، رابط تسجيل الرغبات المرحلة الثالثة 2022 من خلال الضغط على هذا الرابط.