نتائج مسابقات الأنشطة المختلفة لمعهد إعداد القادة.. مطروح وأسيوط في الصدارة

أعلن معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج المسابقات للأنشطة المختلفة التى أقيمت على هامش فوج ملتقى طلاب الفرق الأولى بالجامعات والمعاهد المصرية والذي عقد تحت شعار قائد المستقبل، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، الدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد.

حرص المعهد على اكتشاف مواهب المبدعين من الجامعات والمعاهد المصرية

وأكد الدكتور كريم همام مدير المعهد، على حرص المعهد على اكتشاف مواهب المبدعين من الجامعات والمعاهد المصرية، بالإضافة إلى تنمية روح الانتماء والتعاون بين الطلاب بعضهم وبعض وتوثيق الروابط بين الطلاب، لما له من تأثير في صقل مهاراتهم، للاستفادة من طاقتهم وقدراتهم المختلفة ومشاركتهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأسفرت نتيجة كرة القدم كالتالي: فاز بالمركز الأول جامعة مطروح، والمركز الثاني جامعة كفر الشيخ، والمركز الثالث الزقازيق.

بينما جاءت نتيجة كرة اليد كالتالى حيث فاز بالمركز الأول التعليم العالي «سلمى علاء عبد الفتاح، ومريم عبد الرحيم»، والمركز الثاني أسيوط «منار إبراهيم»، وكان المركز الثالث من نصيب جامعة الزقازيق «فاطمة هشام صلاح، ولاء محمد»، والمركز الرابع دمياط «ابتهال مصطفى، آية السيد».

كما أعلن المعهد عن نتيجة مسابقة المعلومات العامة وفاز بالمركز الأول مهند سمير جامعة أسيوط، والمركز الثاني كان من نصيب كل من عمرو عبد الرحمن جامعة عين شمس، مصطفى سعيد جامعة الزقازيق، وفاز بالمركز الثالث كل من عبد الرحمن أشرف جامعة القاهرة، أحمد هشام جامعة جنوب الوادي، عبد الله إبراهيم جامعة السويس .

حيث جاءت نتيجة مسابقة العدو 25 مترا للطلبة وكان المركز الأول لجامعة مطروح والثاني جامعة بنها والثالث جامعة السادات، وكانت نتيجة عدو 25 مترا طالبات كالتالى المركز الأول جامعة سوهاج، والمركز الثانى دمياط، والثالث كفر الشيخ، بينما كانت نتيجة الوثب من الثبات للطلبة كالتالي المركز الأول لجامعة الزقازيق، والمركز الثاني جامعة سوهاج، والمركز الثالث جامعة قناة السويس، ونتيجة وثب ثبات طالبات كالتالي المركز الأول من نصيب التعليم العالي، والمركز الثاني المنصورة، والثالث دمياط.

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