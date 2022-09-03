كليات المرحلة الثالثة 2022.. للشعبتين الأدبي والعلمي
كتب:
إلهام زيدان
11:38 م | السبت 03 سبتمبر 2022
تنسيق 2022
تزامنا مع انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة بحد أدنى 50%، أعلنت وزارة التعليم العالي استمرار تسجيل الرغبات عبر الموقع الالكتروني للتنسيق، إلى يوم 7 سبتمبر الجاري، كما أعلنت الأماكن المتاحة للطلاب في كليات المرحلة الثالثة 2022، للأدبي والعلمي، إلى جانب المعاهد المتخصصة والمعتمدة من التعليم العالي كالتالي:
كليات المرحلة الثالثة 2022.. للأدبي
1- تربية نوعية موسيقية- دمياط.
2- تربية نوعية فنية -مطروح.
3- تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة.
4- التربية نوعية موسيقية- أسوان.
5- تربية تعليم ابتدائي- العريش.
6- تربية طفولة- العريش.
7- تربية رياضية- بنات العريش.
8- تربية نوعية موسيقية- القاهرة.
9- تربية نوعية موسيقية الإسكندرية.
10- تربية رياضية- بنات السويس.
11- تربية نوعية فنية المنصورة - منية النصر.
12- تربية رياضية- بنات أسوان.
13- تربية موسيقية- حلوان.
14- تربية نوعية فنية - عين شمس.
15- تربية نوعية موسيقية - عين شمس.
16- تربية رياضية بنين العريش.
17- تربية نوعية فنية- الإسكندرية.
18- تربية رياضية بنين قناة السويس -الإسماعيلية.
19- تربية نوعية موسيقية- بورسعيد.
20- تربية رياضية- بنات الوادي الجديد.
21- تربية نوعية شعبة مسرح تربوى- المنصورة.
22- تربية شعبة تربية فنية قناة السويس -الإسماعيلية
23- تربية شعبة تربية فنية- السويس.
24- تربية رياضية بنات - الفيوم.
25-تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية - شرق بورسعيد.
26- تربية رياضية- بنين مطروح.
27- تربية نوعية موسيقية - المنصورة.
28- تربية رياضية - بنين الزقازيق.
29- تربية رياضية - بنات الزقازيق.
30 - تربية نوعية- فنية الفيوم.
31- تربية نوعية موسيقية المنصورة - بميت غمر.
32- تربية رياضية - بنين طنطا.
33- تربية رياضية - بنات طنطا.
34- تربية نوعية - فنية دمياط.
35- تربية رياضية - بنين بورسعيد.
36- تربية نوعية فنية بالقاهرة.
37- تربية رياضية- بنين كفر الشيخ.
38- تربية رياضية - بنات كفر الشيخ.
39- تربية رياضية - بنات المنصورة.
40- تربية نوعية- أسوان.
كليات المرحلة الثالثة 2022
41- تربية نوعية فنية - أسوان.
42- تربية- العريش.
43- تربية رياضية - بنات الإسكندرية.
44- تربية (تعليم ابتدائي) - الوادي الجديد.
45- تربية رياضية - بنين حلوان.
46- تربية رياضية بنات - حلوان الجزيرة.
47- تربية فنية حلوان -الزمالك.
48- تربية نوعية فنية -جنوب الوادي.
49- تربية نوعية موسيقية- جنوب الوادي.
50- تربية رياضية بنين المنوفية - بشبين الكوم.
51- تربية رياضية- بنين المنصورة.
52- تربية رياضية - بنين دمياط.
53- تربية رياضية - بنات بورسعيد.
54- تربية نوعية موسيقية- أسيوط.
55- تربية رياضية بنات قناة السويس -الإسماعيلية.
56- تربية نوعية فنية- بورسعيد.
57- التربية رياضية بنات أسيوط.
58- تربية رياضية - بنين أسيوط.
59- تربية تعليم ابتدائي- مطروح.تربية -تعليم ابتدائي أسوان.
60- تربية رياضية بنات - جنوب الوادي.
61- تربية رياضية بنين - جنوب الوادي.
62- تربية تعليم ابتدائي- مطروح.
63- تربية نوعية فنية- سوهاج.
64- تربية نوعية موسيقية - سوهاج.
65- تربية رياضية بنين - الوادي الجديد.
66- تربية نوعية - سوهاج.
67- تربية رياضية - بنين السويس.
68- تربية نوعية فنية - ميت غمر بالمنصورة.
69- تربية رياضية بنات - سوهاج.
70- تربية رياضية بنين - سوهاج.
71- تربية نوعية فنية المنوفية - أشمون.
72- تربية نوعية موسيقية - المنوفية.
73- تربية رياضية بنين - مدينة السادات.
74- تربية رياضية بنات - مدينة السادات.
75- تربية نوعية فنية - بنها.
76- تربية رياضية بنين بنها.
77- تربية نوعية موسيقية بنها.
78- تربية نوعية فنية بالنوبارية دمنهور.
79- تربية رياضية- بنين المنيا.
80- تربية رياضية بنات - المنيا.
81- تربية موسيقية قناة السويس- الإسماعيلية.
82- تربية رياضية بنين- الفيوم.
83- تربية نوعية موسيقية- المنيا.
84- تربية نوعية فنية- كفر الشيخ.
85- تربية نوعية موسيقية - كفر الشيخ.
86- تربية رياضية للبنين - بني سويف.
87- تربية رياضية للبنات- بني سويف.
88- تربية نوعية موسيقية بالنوبارية دمنهور.
89- تربية نوعية موسيقية - مطروح.
شرط اجتياز اختبارات القدرات الخاصة
كليات متاحة للمرحلة الثالثة علمي علوم 2022.. تسجيل الرغبات بحد أدنى 50%
وتشترط كليات التربية النوعية (موسيقية، فنية، وتربية رياضية، وشعبة مسرح)، وكذلك كليات التكنولوجيا، اجتياز الطالب اختبارات القدرات الخاصة بها كشرط أساسي للقبول.