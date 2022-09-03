كليات المرحلة الثالثة 2022.. للشعبتين الأدبي والعلمي

تزامنا مع انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة بحد أدنى 50%، أعلنت وزارة التعليم العالي استمرار تسجيل الرغبات عبر الموقع الالكتروني للتنسيق، إلى يوم 7 سبتمبر الجاري، كما أعلنت الأماكن المتاحة للطلاب في كليات المرحلة الثالثة 2022، للأدبي والعلمي، إلى جانب المعاهد المتخصصة والمعتمدة من التعليم العالي كالتالي:

كليات المرحلة الثالثة 2022.. للأدبي

1- تربية نوعية موسيقية- دمياط.

2- تربية نوعية فنية -مطروح.

3- تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة.

4- التربية نوعية موسيقية- أسوان.

5- تربية تعليم ابتدائي- العريش.

6- تربية طفولة- العريش.

7- تربية رياضية- بنات العريش.

8- تربية نوعية موسيقية- القاهرة.

9- تربية نوعية موسيقية الإسكندرية.

10- تربية رياضية- بنات السويس.

11- تربية نوعية فنية المنصورة - منية النصر.

12- تربية رياضية- بنات أسوان.

13- تربية موسيقية- حلوان.

14- تربية نوعية فنية - عين شمس.

15- تربية نوعية موسيقية - عين شمس.

16- تربية رياضية بنين العريش.

17- تربية نوعية فنية- الإسكندرية.

18- تربية رياضية بنين قناة السويس -الإسماعيلية.

19- تربية نوعية موسيقية- بورسعيد.

20- تربية رياضية- بنات الوادي الجديد.

21- تربية نوعية شعبة مسرح تربوى- المنصورة.

22- تربية شعبة تربية فنية قناة السويس -الإسماعيلية

23- تربية شعبة تربية فنية- السويس.

24- تربية رياضية بنات - الفيوم.

25-تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية - شرق بورسعيد.

26- تربية رياضية- بنين مطروح.

27- تربية نوعية موسيقية - المنصورة.

28- تربية رياضية - بنين الزقازيق.

29- تربية رياضية - بنات الزقازيق.

30 - تربية نوعية- فنية الفيوم.

31- تربية نوعية موسيقية المنصورة - بميت غمر.

32- تربية رياضية - بنين طنطا.

33- تربية رياضية - بنات طنطا.

34- تربية نوعية - فنية دمياط.

35- تربية رياضية - بنين بورسعيد.

36- تربية نوعية فنية بالقاهرة.

37- تربية رياضية- بنين كفر الشيخ.

38- تربية رياضية - بنات كفر الشيخ.

39- تربية رياضية - بنات المنصورة.

40- تربية نوعية- أسوان.

كليات المرحلة الثالثة 2022

41- تربية نوعية فنية - أسوان.

42- تربية- العريش.

43- تربية رياضية - بنات الإسكندرية.

44- تربية (تعليم ابتدائي) - الوادي الجديد.

45- تربية رياضية - بنين حلوان.

46- تربية رياضية بنات - حلوان الجزيرة.

47- تربية فنية حلوان -الزمالك.

48- تربية نوعية فنية -جنوب الوادي.

49- تربية نوعية موسيقية- جنوب الوادي.

50- تربية رياضية بنين المنوفية - بشبين الكوم.

51- تربية رياضية- بنين المنصورة.

52- تربية رياضية - بنين دمياط.

53- تربية رياضية - بنات بورسعيد.

54- تربية نوعية موسيقية- أسيوط.

55- تربية رياضية بنات قناة السويس -الإسماعيلية.

56- تربية نوعية فنية- بورسعيد.

57- التربية رياضية بنات أسيوط.

58- تربية رياضية - بنين أسيوط.

59- تربية تعليم ابتدائي- مطروح.تربية -تعليم ابتدائي أسوان.

60- تربية رياضية بنات - جنوب الوادي.

61- تربية رياضية بنين - جنوب الوادي.

62- تربية تعليم ابتدائي- مطروح.

63- تربية نوعية فنية- سوهاج.

64- تربية نوعية موسيقية - سوهاج.

65- تربية رياضية بنين - الوادي الجديد.

66- تربية نوعية - سوهاج.

67- تربية رياضية - بنين السويس.

68- تربية نوعية فنية - ميت غمر بالمنصورة.

69- تربية رياضية بنات - سوهاج.

70- تربية رياضية بنين - سوهاج.

71- تربية نوعية فنية المنوفية - أشمون.

72- تربية نوعية موسيقية - المنوفية.

73- تربية رياضية بنين - مدينة السادات.

74- تربية رياضية بنات - مدينة السادات.

75- تربية نوعية فنية - بنها.

76- تربية رياضية بنين بنها.

77- تربية نوعية موسيقية بنها.

78- تربية نوعية فنية بالنوبارية دمنهور.

79- تربية رياضية- بنين المنيا.

80- تربية رياضية بنات - المنيا.

81- تربية موسيقية قناة السويس- الإسماعيلية.

82- تربية رياضية بنين- الفيوم.

83- تربية نوعية موسيقية- المنيا.

84- تربية نوعية فنية- كفر الشيخ.

85- تربية نوعية موسيقية - كفر الشيخ.

86- تربية رياضية للبنين - بني سويف.

87- تربية رياضية للبنات- بني سويف.

88- تربية نوعية موسيقية بالنوبارية دمنهور.

89- تربية نوعية موسيقية - مطروح.

شرط اجتياز اختبارات القدرات الخاصة

كليات متاحة للمرحلة الثالثة علمي علوم 2022.. تسجيل الرغبات بحد أدنى 50%

وتشترط كليات التربية النوعية (موسيقية، فنية، وتربية رياضية، وشعبة مسرح)، وكذلك كليات التكنولوجيا، اجتياز الطالب اختبارات القدرات الخاصة بها كشرط أساسي للقبول.