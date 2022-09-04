إصابة 6 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة على الطريق الدولي بكفر الشيخ

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي الساحلي، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى بلطيم النموذجي، وتحرر محضر بالواقعة.

إخطار بالواقعة

وكان اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، تلقيا إخطارًا من مباحث مركز شرطة البرلس، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي الساحلي أمام إحدى محطات وقود، وإصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى بلطيم النموذجي.

نقل المصابين للمستشفى

وتبين إصابة كلا من «ع. ر»، 14 عاما، «و. ر»، 46 عاما، «ن . ر»، 4 سنوات، «ع . ر»، 66 عاما، «ب . ر»، 17 عاما، «ع . ر»، 41 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجار عمل الإسعافات الأولية لهم وجميعهم يتلقون العلاج داخل مستشفى بلطيم النموذجي.

تحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.