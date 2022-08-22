بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادثي انقلاب سيارة وتصادم بكفر الشيخ

أُصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في حادثين بمحافظة كفر الشيخ، ونُقل المصابون لمستشفى كفر الشيخ العام، ومستشفي دسوق العام، لتلقي الإسعافات اللازمة.

انقلاب سيارة وتصادم

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، ومديرية الصحة، إشارة بوقوع حادثين، الأول تصادم سيارة و«توك توك» على طريق «الجزاير - الشراعنة»، أدى لإصابة 4 أشخاص، ونُقل المصابون لمستشفى دسوق العام.

أما الحادث الثاني فكان سقوط سيارة ربع نقل في الأراضي الزراعية على رافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - المحلة»، وذلك بعد انحراف عجلة القيادة في يد سائقها ما أدى إلى إصابته، وتم نقله لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين

وتبين من تقرير مستشفى دسوق العام إصابة كل من أحمد محمد ابراهيم عمارة، 15 عاماً، باشتباه كسر بالركبة اليسرى واشتباه كسر بالذراع الأيسر، وعبدالله محمد إبراهيم عمارة، 12 عاماً، بجرح بالشفة وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وزياد عبد العزيز فتوح، 15 عاماً، باشتباه كسر بالقدم اليسرى والذراع الأيسر، ونورا محمد كمال منصور، 38 عاماً، بجرح قطعى بالرأس.