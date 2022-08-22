إصابة 5 أشخاص في حادثين بكفر الشيخ.. بينهم 3 أطفال

أصيب 5 أشخاص، في حادثين متفرقين بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، ومستشفى دسوق العام، لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وعمل الإسعافات الأولية، وأخطرت جهات التحقيق.

تصادم وانحراف عجلة القيادة

كان اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، قد تلقى الإشارة الأولى، التي تفيد بوقوع حادث تصادم سيارة مع «توكتوك» على طريق الجزاير الشراعنة بدسوق، نتج عنه إصابة 4 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى دسوق العام لتلقي العلاج.

والبلاغ الثاني، أفاد بإصابة سائق سيارة ربع نقل، عندما انحرفت عجلة القيادة بيد قائدها على رافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - المحلة»، ما أدى إلى سقوطها في الأراضي الزراعية، وتم نقله لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين في حادث دسوق

تبين من خلال سجلات مستشفى دسوق العام ، إصابة كلا من: «م. أ.»، 15 عاما، باشتباه كسر بالركبة اليسرى، واشتباه كسر بالذراع الأيسر، و«ع. ب.»، 12 عاما، مصابا بجرح بالشفة وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«ن. ز.»، 15 عاما، باشتباه كسر بالقدم اليسرى والذراع الأيسر، و«ن. ر.»، 38 عاما، مصابة بجرح قطعي بالرأس، وجميعهم يتلقون العلاج الإسعافات اللازمة باستقبال المستشفى.

تحرر محضر بالواقعتين، وجاري العرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.