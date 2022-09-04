انقلاب سيارة نقل محملة بـ500 أسطوانة بوتاجاز في أسيوط دون إصابات

شهد الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل مدينة ناصر الجديدة بأسيوط انقلاب سيارة نقل محملة بـ500 أسطوانة بوتاجاز، بسبب السرعة الزائدة، دون وقوع إصابات.

بلاغ بانقلاب سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز

كانت غرفة عمليات محافظة أسيوط، تلقت إخطارا من رئاسة مركز ومدينة أسيوط، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانقلاب سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاجاز على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من صينية مدخل مدينة ناصر.

انتقال الأجهزة المعنية لموقع الحادث

وعلى الفور انتقل العميد علاء عبد الجابر، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومساعد مدير الأمن وضباط مركز شرطة أسيوط وقوات الحماية المدنية، وأحمد ثابت وشنودة صليب نائبي، رئيس المركز، وأجهزة المرور إلى مكان الحادث.

وتبين من المعاينة الأولية انقلاب سيارة نقل «تريلا» محملة بأكثر من 500 أسطوانة بوتاجاز ممتلئة على الطريق الدائري، فيما لم ينتج عن الحادث أي إصابات.

تم فرض كردون بمحيط الحادث، وجار رفع أسطوانات البوتاجاز وتحرير المحضر اللازم.