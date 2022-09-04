سقوط سيارة في ترعة المريوطية عقب اصطدامها بأخرى دون إصابات

وقع حادث تصادم بين سيارتين، اليوم الأحد، بطريق الهرم؛ ما أدى لسقوط إحدى السيارتين في مياه الترعة بالمريوطية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث بطريق المريوطية اتجاه شارع الهرم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة؛ للتأكد من صحتها وبالانتقال تبين سقوط السيارة في المياه.

لا توجد إصابات أو خسائر بشرية

وبعمل التحريات الأولية تحت إشراف اللواء هشام ابو النصر مدير الأمن تبين اصطدام سيارة بأخرى من الخلف، ما أدى لسقوط إحداهما في مياه الترعة دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من انتشال السيارة من داخل الترعة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

نصائح الحماية المدنية لتفادي الحوادث

من جانبها، قدمت الحماية المدنية العديد من النصائح لتجنب وتلافي وقوع حوادث الطرق، ومن بين تلك النصائح عدم القيادة والشخص من متعاطي المواد المخدرة؛ ما يؤدي لحدوث كوارث، قبل التحرك من المنزل يجب التأكد من سلامة السيارة بالكامل والتأكيد على الفرامل، ويجب الالتزام بالسرعة المحددة وعدم الانشغال بشيء أثناء القيادة خاصة التحدث في الهاتف المحمول.