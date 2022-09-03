تشغل كليات الحقوق الكثير من الطلاب على مستوى الجمهورية، نظرا لما يتمتع به الطالب من مهارات مختلفة من بينها حل القضايا والنزاعات المختلفة، فضلًا عن الوظائف الكثيرة التي يستطيع أن يعمل فيها خريج كلية الحقوق، ما جعل أنظار طلاب الثانوية العامة يبحثون عن كلية حقوق انتساب موجه متاحة في المرحلة الثالثة 2022 في جميع المحافظات.

كلية حقوق انتساب موجه متاحة في المرحلة الثالثة 2022 في جميع المحافظات

وتقدم «الوطن» لقرائها وطلاب الثانوية العامة، كلية حقوق انتساب موجه متاحة في المرحلة الثالثة 2022 في جميع المحافظات، للاختيار من بين هذه الكليات للتنسيق في كليات المرحلة الثالثة، وتتوفر 13 كلية حقوق انتساب في الجامعات بالمرحلة الثالثة منتشرة في جميع الجامعات، وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر موقعها الرسمي.

وتشمل كلية حقوق انتساب موجه متاحة في المرحلة الثالثة 2022 في جميع المحافظات 13 كلية وهي:

حقوق انتساب موجه طنطا

حقوق انتساب موجه أسيوط

حقوق انتساب موجه القاهرة

حقوق انتساب موجه عين شمس

حقوق انتساب موجه المنصورة

حقوق انتساب موجه بني سويف

حقوق انتساب موجه الإسكندرية

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

حقوق انتساب موجه بنها

حقوق انتساب موجه حلوان

حقوق انتساب موجه جامعة جنوب الوادي

حقوق انتساب موجه سوهاج

حقوق انتساب موجه جامعة مدينة السادات

أقسام كلية الحقوق

ويتواجد في كلية الحقوق عدد من الأقسام المختلفة التي تؤهل الطلاب لسوق العمل ومن بينها أقسام: الاقتصاد والمالية العامة، وقسم فلسفة القانون وتاريخه، وقسم القانون الدولي الخاص، وقسم القانون الدولي العام، وقسم القانون الجنائي، وقسم القانون التجاري، وقسم القانون المدني، وقسم قانون المرافعات، فضلًا عن قسم الشريعة الإسلامية في بعض الجامعات.