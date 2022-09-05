«س وج» كل ما تريد معرفته عن الفئات المعفاة من الكشف الطبي المميكن للحصول على بطاقة الخدمات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، اتخاذ العديد من الإجراءات للتسهيل على ذوى الهمم، لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، مشيرة إلى أنه سيجر إعفاء ذوي الإعاقة الشديدة، وبالغة الشدة، من الكشف الطبي لدى وزارة الصحة.

وأوضحت التضامن الاجتماعي فى تقرير صادر عنها على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، كل ما يتعلق بالكشف كالتالي:

من الفئات المعفاة من الكشف الطبي المميكن للحصول على بطاقة الخدمات؟

- اضطراب طيف التوحد.

- شلل الأطفال.

- شلل الأطفال الشديد.

- ذوي القزامة 140 سم فأقل بعد سن البلوغ.

- البتر متعدد الأطراف.

- البتر في طرف واحد «سواء يد أو قدم».

- الإعاقات الذهنية الشديدة.

- الإعاقات المتعددة.

- الشلل النصفى سواء الطولي أو السفلي.

- الحالات المتقدمة من ضمور العضلات.

- الشلل الرباعي.

- فقد السمع التام.

- الشلل الدماغي.

- كف البصر.

كيف تتأكد وزارة التضامن من درجة اعاقة الشخص ؟

- تكتفى وزارة التضامن، بالتقرير الطبي المعتمد من أحد مستشفيات وزارة الصحة، الذي تم استخراجه منذ مارس 2019 وحتى الآن، أى خلال الثلاث سنوات الماضية، على أن تكون الإعاقة شديدة وبالغة الشدة.

وما المستشفيات المعتمدة للتقرير الطبي الخاص بكارت الخدمات؟

- المستشفيات الخاصة.

- المستشفيات التابعة للجمعيات الأهلية.

- المستشفيات التابعة لهيئة الشرطة.

- المستشفيات التابعة للقوات المسلحة.

- الهيئات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

- مستشفيات وزارة الصحة والسكان.

- المستشفيات الجامعية والتعليمية.

ماذا عن مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة؟

- الدمج في المدارس.

- يعفى صاحب بطاقة الخدمات المتكاملة من الضرائب.

- يحق لصاحبها الجمع بين معاشين.

- خصومات على اشتراكات مراكز الشباب.

- الدمج في المعاهد والجامعات.

- الكشف المجاني في المستشفيات.

- الحصول على سكن حكومي مناسب.

- يتم الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

- دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانا.

- خصومات على وسائل النقل والمواصلات.

- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

- الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة لأصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة.

- التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية على أنه من ذوي الهمم.

- خصومات على الأندية الرياضية.