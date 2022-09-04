الأمين العام للبرلمان العربي ينضم إلى جمعية الأمناء العامين

وافقت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية على انضمام المستشار كامل شعراوي، الأمين العام للبرلمان العربي عضواً بالجمعية، وسط مشاركة واسعة للأمناء العامين للبرلمانات العربية.

الموافقة على انضمام الأمين العام للبرلمانات العربية

وأعرب المستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي، عن اعتزازه العميق بالانضمام لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية في إطار دورها الرائد في دعم عمل البرلمانات العربية، مؤكداً أنّ الجمعية تُمثل بيت خبرة لتبادل الرؤى والخبرات البرلمانية؛ لتعزيز وتطوير العمل بالأمانات العامة للبرلمانات العربية والتعاون البرلماني العربي والارتقاء بمنظومة العمل البرلماني العربي بشقيه الفني والإداري بما يخدم القضايا العربية كافة.

وأكد المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، خلال كلمته بالاجتماع، الدور المحوري المهم لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية في تحقيق التعاون والتنسيق بين البرلمانات العربية، ودعم قدراتها في سبيل ضمان أداء البرلمانات لأدوارها الدستورية والتشريعية خدمة لقضايا الشعوب والمجتمعات العربية، مشيرا إلى أنّ نجاح أي مؤسسة برلمانية في النهوض بمسؤولياتها يقتضي وجود جهاز إداري محترف مسؤول عن وضع رسالة تلك المؤسسة موضع التنفيذ.

منظمة عربية لترسيخ مبادئ الشورى والديمقراطية

يذكر أن البرلمان العربي يُعد بمثابة منظمة برلمانية عربية تهدف لترسيخ مبادئ الشورى والديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان في العالم العربي وأداة مُثلى للحوار والقرار العربي وقوة دفع شعبية لمنظومة العمل العربي المُشترك وشريكاً فاعلاً في رسم السياسة العربية المشتركة خدمة للمصالح العليا للأمة العربية.