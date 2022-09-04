«التموين»: لا زيادة بالأسعار ولا مساس بالدعم.. وحريصون على وصوله لمستحقيه

قال الدكتور عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن هناك الآن قاعدة بيانات كاملة بالتنسيق بين الوزارات والرقابة الإدارية والتضامن الاجتماعي للتعرف على الأفراد الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أنه تم حصر الأعداد والأسر المستحقة للدعم الاستثنائي في أقل من 10 أيام نتيجة وجود قاعدة البيانات الكاملة الموجودة لدى الدولة.

لا مساس بالدعم ولا برغيف العيش

وأضاف خليل في مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر كل يوم» على فضائية «مصر الزراعية»، أن مصر الرقمية والتحول الرقمي أتاحت الفرصة للعمل بسرعة وفي وقت قليل، إضافة إلى توفير الاعتمادات المالية لصرف الدعم خلال هذه الفترة، لافتًا إلى أن كيلو الأرز ببطاقة التموين يبلغ سعره 10 جنيهات ونصف، مؤكدًا أنه لا زيادة في الأسعار التموينية ولا مساس بالدعم، ولا مساس برغيف العيش.

عبد المنعم: الدولة تحمَّلت مليارات الجنيهات لزيادة أسعار السلع ولم تحمل المواطن جنيها

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الإجراءات الأخيرة كشفت عدم صحة الشائعات التي طالت البطاقات التموينية، بأن استخراجها بهدف إلغاء الدعم وحذف المواطنين، متابعًا «هل الدعم التمويني نقص جنيه؟ إحنا كنا بنتكلم في 36 مليار جنيه للدعم التمويني و51 مليار جنيه للعيش، و5.5 مليار جنيه معاش استثنائي، و6 مليارات جنيه فرق 6 شهور، فهل الدعم نقص؟، بالعكس الدولة تحملت 22 مليار السنة دي زيادة لزيادة ارتفاعات القمح وارتفاعات الزيت، ولم تحمل المواطن تعريفة، والدولة تحملت فرق الدعم النهارده، والدعم زاد ولم ينقص»، مؤكدًا أن الدولة حرصت على وصول الدعم إلى مستحقيه والأكثر احتياجًا بأكبر قدر ممكن، والدولة مستمرة في الحماية الاجتماعية للمواطن المصري.