شيرين عن إمكانية تعاونها مع نجوم ريكوردز: اطلبوني من طارق مدكور

أجابت الفنانة شيرين عبدالوهاب، على سؤال الإعلامي يوسف الحسيني، عن إمكانية عودتها للتعاون مع نجوم ريكوردز في إنتاج جديد، بأن لديها شركتها وفكرها ومنهجها: «بعد كل هذا الوقت من حياتي وعمري لا ينفع أكون ملك للغير، ولكن مفيش مانع نتعاون مع بعض مجددا».

تجربة جميلة ومشرفة

وأضافت شيرين ممازحة، حيث قالت شيرين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حروف الجر» مع يوسف الحسيني على إذاعة نجوم إف إم، أنها تشترط أن تطلب الشركة يدها من طارق مدكور حتى تتعاون معها: «كانت تجربة جميلة وشرفت بالتعاون مع نجوم ريكوردز، وأريد الحفاظ على هذا التعاون معكم ومع غيركم، وأنا أؤمن بالاختصاص لأني مش هعرف أعمل كل حاجة، وممكن تطلبوا إيدي من طارق مدكور هو المسؤول حاليا عن كل الاتفاقيات لو عايزين تتفقوا على حاجة».

ورد عليها الإعلامي يوسف الحسيني، قائلا: «نجوم إف إم تطلب يد شيرين من طارق مدكور، اوعي تخلي حاجة في الدنيا ولا شخص ولا ظرف تهد حيلك»، وقالت شيرين: «أبدا يا صاحبي، مش هيكون ما عاش ولا كان».

إشادة بطارق مدكور

كما أشادت شيرين عبدالوهاب بطارق مدكور، الذي كان ضيفا على حلقة اليوم من البرنامج، وقالت إنه شخص مرتب جدا «عنده العالم الخاص به وكلنا نعيش معه، كما أنه مخلص للقطط فهو يعاملها أيضا بمنتهى الإخلاص»، لافتةً إلى أنها تعرفت عليه في السابعة عشرة من عمرها: «أتذكر أخذني للمسرح وقت مسرحية حزمني يا وتعرفنا على محمد هنيدي والنجوم الكبار وكان معنا الفنان محمد حماقي».