الزراعة: ننتج 25 ألف طبق بيض يوميا.. ونطرح سلع بأسعار تقل عن السوق بـ20%

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ الوزارة تنتج نحو 25 ألف طبق بيض يوميا توزع في منافذ البيع الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة، وعند وجود أي زيادة غير مبررة في الأسعار يتم التنسيق مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن وضخ كميات أكبر والدفع بمنافذ تسويقية متنقلة لإحداث التوازن والاستقرار في الأسعار.

وأضاف، في مداخلة هاتفية، ببرنامج «في المساء مع قصواء» على قناة CBC، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي: «يجب ألا نتعامل مع المنافذ التي تبيع بزيادات غير مبررة في الأسعار، ويمكننا أن نكتفي بالتعامل مع منافذ وزارة الزراعة أو جهاز مشروعات الخدمة الوطنية أو منافذ وزارة التموين ومنافذ أمان».

178 منفذا ثابتا و25 متنقلة

وتابع رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنّ الوزارة لديها 178 منفذا ثابتا موزعة على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى 25 منفذ متنقل، ويتراوح سعر الكرتونة من 65 جنيه إلى 67 جنيه، مشددًا على أن الوزارة تطرح كل المنتجات بأسعار أقل من السوق بما يتراوح بين 20% إلى 30%.

توجيهات وزير الزراعة

وفي إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، طرحت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بيض المائدة، بأسعار مخفضة للكرتونة، عن طريق سيارات متنقلة أمام ديوان الوزارة بالدقي، للمساهمة في خفض الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، حيث جرى توفير كميات من كراتين بيض المائدة الأبيض والأحمر، من خلال مزارعها المختلفة ومشروعاتها الإنتاجية، للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة.