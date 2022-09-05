جامعة حلوان تتقدم في التصنيفات الدولية خلال السنوات الأخيرة.. إنجاز جديد بـ«التايمز»

أعلن الدكتور حسام رفاعي، القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، إنجازات قطاع الدراسات العليا والبحث العلمي في التصنيف الدولي، موضحا أن الجامعة تمكنت من تحقيق تقدم غير مسبوق في التصنيفات الدولية، خلال السنوات الأخيرة، واحتلت موقع الصدارة على مستوى الجامعات المصرية في العديد من التصنيفات، وذلك من خلال وضع استراتيجية للارتقاء بالتصنيف العالمي سواء على مستوى التخصصات والقطاعات البحثية أو على مستوى التصنيف العام للجامعة ككل.

التاسعة محليا في تصنيف «U.S. News»

وأضاف الدكتور حسام رفاعي، في بيان، اليوم الإثنين، أنه في عام 2020 احتلت جامعة حلوان الترتيب التاسع محليا في تصنيف «U.S. News» من بين 19 جامعة مصرية، اشتمل عليها التصنيف والمركز 1016 عالميا، كما احتلت جامعة حلوان الترتيب 33 على مستوى الجامعات الإفريقية التي ظهرت في التصنيف، مضيفا كذلك أن الجامعة قد حصلت على ترتيب عالمي في تصنيفين تخصصين؛ حيث حصلت في تخصص الفيزياء على الترتيب 556 على مستوى العالم، وفي تخصص الهندسة كان ترتيبها 734 على مستوى الجامعات العالمية.

وأكد أنه في نفس العام استطاعت جامعة حلوان أن تحقق تقدما ملحوظا في التصنيفات الدولية للجامعات، إذ تقدمت للمركز السابع محليا في تصنيف مؤسسة QS الإنجليزية للجامعات العربية من بين 25 جامعة مصرية ظهرت في التصنيف، كما احتلت المركز 41 وسط الجامعات العربية.

وأشرا القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، إلى أنه وفي عام 2021 تواجدت الجامعة ضمن نشرة اخبار التعليم الدولية الخاصة بمؤسسة QS للتصنيف الدولي، وهي نشرة دورية عالمية مهتمة بأخبار مساهمة مؤسسات التعليم الأكاديمي، إذ أبرزت النشرة المساهمة الفاعلة لجامعة حلوان في ترتيب وإعداد مسيرة موكب المومياوات الملكية.

إدراج جامعة حلوان ضمن 13 جامعة مصرية

وأوضح أنه تم إدراج جامعة حلوان ضمن 13 جامعة مصرية في تصنيف «QS» العالمي في قائمة تشمل أفضل 1300 جامعة عالمية، كما استطاعت تحقيق تقدم ملحوظ بين مصاف الجامعات العالمية في تصنيف «Webometrics» الإسباني، وهو نظام تصنيف عالمي يعتمد على عدد من المحددات التي تقيس وتقيّم دور الجامعة ويهتم بوجهٍ خاص بتواجد الجامعة على شبكة الإنترنت ووضوح الرؤية والوصول إلى المواقع الإلكترونية.

إنجاز جديد في تصنيف التايمز الدولي

كما تواجدت الجامعة للمرة الثانية ضمن نشرة أخبار التعليم الدولية الخاصة بمؤسسة QS للتصنيف الدولي في عددها الخامس، حيث أوضحت المجلة نشاط جامعة حلوان في خدمة المجتمع وإبراز دورها المجتمعي الحيوي.

ونجحت جامعة حلوان في أن تقدم إنجازا جديدا في تصنيف التايمز الدولي لمؤسسات التعليم العالي، وظهرت في ثلاث تخصصات (العلوم الفيزيائية - علوم الحياة - العلوم الطبية والصحة) وصنفت الجامعة في الفئة «+1001» في العلوم الفيزيائية، وكذلك في الفئة 601-800 في علوم الحياة، وأيضا «+601» في العلوم الطبية والصحة على مستوى العالم، إذ يشمل هذا التصنيف 1127 مؤسسة تعليمة حول العالم.

وتقدمت الجامعة في تصنيف QS العربي، إذ ظهرت في المركز السابع وسط الجامعات المصرية، والسادس بين الجامعات الحكومية، كما تواجدت على لائحة المصنف الدولي الأشهر لهذا العام والتي تضم أفضل 1400 جامعة في العالم.

ولأول مرة هذا العام 2022 ظهرت الجامعة بتصنيف شانغهاي للمواضيع العلمية، وهو ما يؤكد التميز وريادة الجامعة محليا، وإقليميا، وعالميا بالتصنيفات المتعددة، حيث تهتم الجامعة بتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي.

منى فؤاد: التميز نتاج خطة تنفيذية واضحة

وأكدت الدكتورة منى فؤاد عطية، أن هذا التميز لجامعة حلوان سواء على مستوى الجامعات مصريا وإقليميا وعالميا، يأتي نتاج خطة تنفيذية واضحة تم وضعها والعمل عليها وتوفير كافة الإمكانيات، وأيضا نتيجة للسياسة التي انتهجتها الجامعة لتشجيع البحث العلمي المتميز، حيث أفادت

وأضافت أن النتائج الحالية للتصنيف تعد إنجازا كبيرا وخطوة نحو المزيد من العالمية وهى ليست وليدة الصدفة، وإنما هى جهد ونتاج عمل وثمار ما يقوم به مكتب التصنيف الدولى بالجامعة بقيادة الدكتور محمد القصاص مدير المكتب، من متابعة دورية وتطبيق سياسات ومتطلبات التصنيفات المختلفة.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد القصاص أن جامعة حلوان نجحت في التقدم بقوة في التصنيفات الدولية وتحقيق منافسة قوية مع الجامعات العالمية، حيث تعتمد إدارة الجامعة على السعي بكل قوة لتوجيه الأبحاث العلمية إلى تطبيقية تحقق عائدا ملموسا على الاقتصاد والمجتمع.