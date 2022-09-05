«كلنا واحد» توفر متطلبات المدراس بتخفيضات 30%.. «6 معارض أرخص من السوق»

تواصل وزارة الداخلية، إطلاق فعاليات المرحلة الـ23 من مبادرة «كلنا واحد»، تحت رعاية رئيس الجمهورية، منذ الخميس 1/9/2022 وتمتد لمدة شهر، بمناسبة قرب بداية العام الدراسي الجديد 2022/2023، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وكبرى الشركات والسلاسل التجارية.

مبادرة كلنا واحد

وتهدف مبادرة كلنا واحد، لتوفير المتطلبات المدرسية، من «أدوات، زي، وأحذية»، وذلك خلال فعاليات المرحلة الجديدة، بأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية بنسبة تصل لأكثر من 30%، فضلا عن الاستمرار في توفير السلع الغذائية وغير الغذائية كالعادة، بأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية بنسبة تصل لأكثر من 60%، وتوافر السلع الموجودة بأسعار مخفضة وبجودة عالية، بداخل المنافذ الموضحة من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

التنسيق مع مديريات الأمن

وتأتي المبادرة بالتنسيق مع مديريات الأمن بالجمهورية، وأصحاب المكتبات الكبرى، ومنتجي ومصنعي الزي المدرسي، لعرضها للبيع من خلال السيارات متحركة، والمنافذ الثابتة، والمعارض، تحت إشراف وتأمين أجهزة المديرية، لإقامة معارض وشوادر بغرض توفير المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية.

التنسيق مع كبرى السلاسل التجارية والشركات

وتوفر المبادرة المنتجات بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية والشركات للمشاركة في كلنا واحد، من خلال 814 منفذا، و6 معارض رئيسية، و17 معرضا فرعيا، بمختلف المحافظات، بالتنسيق شرطة التموين والتجارة، والموردين وأصحاب الشركات التجارية المتخصصة في مجال الأدوات والمستلزمات المدرسية للمشاركة في المبادرة.

تجهيز 32000 شنطة مدرسية

وتسهم قطاعات المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية من خلال «منظومة أمان»، في توفير السلع الأساسية التي تكون من ضمن احتياجات المواطنين لتحقيق السيطرة والتوازن على الأسعار، وذلك بتجهيز «32000 شنطة مدرسية» تتضمن المستلزمات والأدوات المدرسية، بغرض إهدائها لطلبة المدارس بالمناطق الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، على مستوى الجمهورية.