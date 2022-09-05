12 برنامجا دراسيا جديدا في 6 كليات بجامعة الفيوم.. تؤهل لسوق العمل

أعلن الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، أنّ الجامعة تقدم 12 برنامجا في مراحل الليسانس والبكالوريوس داخل 6 كليات، وذلك ضمن استعدادت الجامعة لاستقبال العام الجامعي الأكاديمي الجديد، موضحاً أنّ تلك البرامج شديدة التميز سواء في الدراسة، أو توفير فرص العمل بعد التخرج، والتي من شأنها تخريج دفعات جديدة توافق سوق العمل.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن» البرامج الخاصة في مراحل الليسانس والبكالوريوس بكليات جامعة الفيوم، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

برامج الدراسة الجديدة

وكشف رئيس جامعة الفيوم، في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي عقده للإعلان عن استعدادات الجامعة لاستقبال العام الأكاديمي الجديد، أنّ تلك البرامج تتمثل في الآتي:

1- برنامج الصيدلة الإكلينيكة بكلية الصيدلة.

2- برامج التخطيط والتصميم العمراني في كلية الهندسة.

3- برنامج التكنولوجيا الحيوية في كلية الهندسة.

4- برنامج هندسة الميكاترونيات في كلية الهندسة.

5- برنامج إدارة المشروعات في كلية الهندسة.

6- برنامج هندسة التشييد في كلية الهندسة.

7- برنامج السياحة الرياضية بالتعاون بين كليتي التربية الرياضية والسياحة والفنادق.

8- برنامج الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق.

9- برامج الحوسبة المعلوماتية الحيوية بكلية الحاسبات والمعلومات.

10- برنامج الذكاء الاصطناعي في كلية الحاسبات. والمعلومات.

11- برامج إعداد معلمي رياض الأطفال باللغة الإنجليزية في كلية التربية للطفولة المبكرة..

12- برنامج الإعلام التربوي بكلية التربية للطفولة المبكرة.

برامج تعليمية جديدة لكلية الطب

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور عاصم العيسوي القائم بأعمال كلية الطب، أنّ الكلية أعدت لائحة برامج تعليمية خاصة، وتقدمت بها إلى لجنة القطاع الطبي للموافقة عليها، ليتم إضافتها ضمن البرامج التعليمية الحالية بالكلية، وللتيسير على طلاب محافظة الفيوم الذين يرغبون في الالتحاق بتلك البرامج، لافتاً إلى أنّ الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب تمت بنسبة 60% من بين المقررات بالكلية.

مضاعفة أسرة بالمستشفى الجامعي

وأشار العيسوي، إلى أنّه جرى مضاعفة عدد الأسرة في الرعاية المركزة بمستشفى الفيوم الجامعي لتستوعب عدداً أكبر من المرضى، وذلك ضمن عرضه الجهود التي تقدمها مستشفيات جامعة الفيوم لأهالي المحافظة.

انطلاق مبادرة العلاج عن بُعد

والتقطت الدكتور كريم سالم، مدير مستشفى الباطنة بجامعة الفيوم، عن انطلاق مبادرة العلاج عن بُعد للحالات المستعصية، في مستشفيات الفيوم الجامعية، بالتعاون مع وزارة الصحة، والمجلس الأعلى للجامعات، وووزارة الاتصالات.