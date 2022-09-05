منصة خدمات الكهرباء.. تعرف على خطوات التسجيل والخدمات

تتيح منصة خدمات الكهرباء نحو 25 خدمة لجميع خدمات الكهرباء، حيث يمكن للمواطنين إتمام جميع العمليات الخاصة بشركة الكهرباء من مكانك دون الحاجة للتوجة إلى المصالح الحكومية.

وفي هذا الصدد، ينشر موقع جريدة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الاخبارية التي يقدمها للقراء، رابط منصة خدمات الكهرباء، وخطوات التسجيل على الموقع، والخدمات التي تقدمها في السطور التالية:

رابط منصة خدمات الكهرباء

ويمكن للمواطنين الدخول على منصة خدمات الكهرباء للاستفادة من الخدمات الخاصة بعدادات الكهرباء، ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنــا.

التسجيل في المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

وبعد الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء يجب تسجيل دخول مستخدم جديد للاستفادة من الخدمات المقدمة، ويجب اتباع الخطوات الآتية:

- بعد الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء والضغط على تسجيل مستخدم جديد، ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنــا.

- سيطلب منك ادخال البيانات الشخصية المطلوبة، التي تتضمن الآتي:

رقم الهاتف المحمول بشرط أن يكون مسجل باسم المستخدم، الاسم الأول والثاني والثالث والرابع، كتابة كلمة المرور، البريد الإلكتروني، الجنسية، الرقم القومي للمتقدم، ثم الضغط على إضافة الحساب.

- سيتم ارسال كود رقمي إلى رقم الهاتف المسجل يجب إدخاله على المنصة، للتفعيل الحساب.

- بعد تفعيل الحساب يمكنك استخدام الخدمات التي تقدمها المنصة الموحدة للكهرباء.

الخدمات التي تقدمها المنصة الموحدة للكهرباء

ومن أبرز الخدمات التي تقدمها المنصة الموحدة للكهرباء، الآتي:

شهادة بيانات تعاقد، شهادة بيانات استهلاك، تسجيل قراءة العداد، دفع الفواتير ، تحويل طلبات الممارسات، تركيب عداد بدل فاقد، رفع عداد، تسجيل بيانات عداد بالحساب، فحص العداد، تركيب عداد قانوني لأول مرة، احسب فاتورتك، استعلاك عن فواتير، تغيير نوع النشاط المتعاقد عليه، استخراج كارت شحن بدل تالف أو فاقد، تنازل عن ملكية عداد، استبدال عداد بقدرة أكبر، تصحيح قراءة عداد، تصحيح بيانات صاحب العداد، جدولة مديونية على أقساط شهرية، سداد دفعة مقدمة للعداد الخاص به، توصيل تيار كهربائي للمباني السكنية، توصيل تيار وتركيب عداد انشائي مؤقت.