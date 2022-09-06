حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 6-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يخبرك الفلك، أنه عليك اليوم في محيط العمل، أن تدرس ولا تتسرع، ومع الشريك قد تنشأ اشتباكات في محيطك، هكذا كشفت خبيرة الفلك وعلم الأبراج عبير فؤاد، في توقعاتها وحظك اليوم لمولود برج السرطان الذي يعرف عنه أنه متقلب المزاج.

برج السرطان

ووفق توصيف خبراء الفلك، فأبناء وأصحاب برج السرطان لديهم شخصية غامضة، ويصعب على الأشخاص المحيطين بهم، فهمهم أو معرفة ما يفكرون به، ما يجعلهم يشعرون أنهم مغرورين ولا يحبون الحديث مع الآخرين، ولكن حقيقة الأمر، أنهم لا يستطيعوا إخبار أحدًا عن أسرارهم.

وفي السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه بوابة «الوطن» من خدمات لقرائها، نستعرض فيما يلي، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

مع الشريك اليوم الثلاثاء، الوضع الفلكي دقيقًا وقد تنشأ اشتباكات في محيطك.. حاول أن تتغلب على الهموم المتعلقة بالمسائل الشخصية، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

وفي محيط العمل، القمر في مواجهة برجك، وعليك اليوم أن تدرس ولا تتسرع في اتخاذ قرارات أو توقيع أوراق، بحسب ما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.