اختبارات القدرات للشهادات المعادلة.. تنطلق غدًا بكليات التكنولوجيا

تنطلق غدًا الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر الجاري اختبارات القدرات للشهادات المعادلة لكليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعات حلوان والسويس وبني سويف وسوهاج في كلية التعليم الصناعي بجامعة حلوان، وشددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الطلاب بضرورة استيفاء المستندات المطلوبة لأداء الاختبارات ومراعاة القواعد المنظمة لها.

المستندات المطلوبة لاختبارات القدرات للشهادات المعادلة

-صورة من شهادة الثانوية المعادلة «العربية أو الأجنبية» الحاصل عليها الطالب.

-مستند تحقيق شخصية.

- عدد 4 صور شخصية.

وتبدأ اختبارات القدرات يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر الجاري للالتحاق بكلية التربية الرياضية للبنين والتربية الرياضية للبنات وذلك في كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم بجامعة حلوان وكلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة بجامعة حلوان.

خطوات حجز اختبارات القدرات

-الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

-الدخول على خدمات تنسيق الشهادات المعادلة.

-الدخول على خانة حجز اختبارات القدرات.

-اختيار مصدر الشهادة.

-كتابة رقم الجلوس.

-كتابة الرقم السري.

-البدء في حجز الاختبارات.

تخصصات كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي

وفي سياق متصل، قال الدكتور أحمد عبدالرحيم، عميد كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعة سوهاج، إن الكلية بها 3 أقسام هما قسم الكهرباء وبه شعبتين هما شعبة الآلات والإلكترونيات وقسم الميكانيكا وبه 3 شعب هما شعبة التبريد والتكييف وإنتاج حركات وقسم الإنشاءات المدنية والمعمارية.

وأضاف الدكتور أحمد عبدالرحيم لـ«الوطن»، أن الكلية بها مسار تكنولوجي يحصل فيه الطالب على بكالوريوس خاص بالسكة الحديد ومسمى الخريج هو مهندس تطبيقي في السكك الحديدية، موضحاً أن هذا المسا به تخصص محركات الجرارات وتخصص إنشاءات مدنية في السكك الحديدية وتخصص والكهرباء وإلكترونيات في السكك الحديدية.

مجالات عمل خريجي الكلية

وأوضح عميد كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي، أن تخصص الكهرباء يشمل كل ما يتعلق بهندسة الإشارات والاتصالات وتخصص الإنشاءات المدنية يشمل كل ما يتعلق بإنشاء المحطات والأبراج والأرصفة وتخصص المحركات والجرارات يشمل كل ما يتعلق بصيانة الجرارات والعربات.

وأكد أن الكلية تقبل 20% من طلاب الثانوية العامة و50% من طلاب التعليم الصناعي والمعاهد و30% من طلاب الدبلومات الفنية «3 سنوات»، لافتاً إلى أن الكلية حريصة على تدريب الطلاب بداية من السنة الدراسية الأولى لتأهيلهم لسوق العمل.