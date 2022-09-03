الجامعة التكنولوجية ببني سويف: استحدثنا برنامجا دراسيا في السكك الحديدية

قال الدكتور محمد شكر ندا، رئيس الجامعة التكنولوجية ببني سويف، إن الجامعات التكنولوجية تعتبر مسارًا جديدًا في التعليم العالي بمصر في الفترة الأخيرة، وجامعة بني سويف هي أول جامعة تكنولوجية في صعيد مصر، وبدأت الدراسة فيها عام 2019، وحصلت على الاعتماد الدولي من كوريا الجنوبية، وهذا إنجاز تحقق في فترة قصيرة، إضافة لموافقة مبدئية من كوريا الجنوبية على منحة قد تصل لـ 8 ملايين دولار.

5 برامج في الجامعة التكنولوجية ببني سويف

وأضاف «ندا»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة EXTRA NEWS الفضائية، وتقدمه الإعلامية منة فاروق، اليوم السبت، أن التخصصات الموجودة في الجامعة التكنولوجية في بني سويف وصلت إلى 5 برامج، وهي برامج تكنولوجيا الميكاترونكس، وبرنامج تكنولوجيا المعلومات، وبرنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجيا السيارات «أوتوترونكس»، وفي العام السابق جرى استحداث برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية.

ولفت أن الجامعة تقبل طلاب الثانوية العامة في شعبة العلوم بجانب شعبة الرياضة، وهذا تطور آخر في الجامعات التكنولوجية التي بها تطور في مجالات مختلفة بفترة وجيزة، كما أن الجامعة تستقبل طلابًا من التعليم الفني سواء بنظام الثلاث سنوات أو الخمس سنوات، إذ أن الجامعات التكنولوجية هي امتداد لمجال التعليم الفني بمصر.

استحداث برنامج تكنولوجيا السكك الحديدية

وأوضح أنه جرى استحداث برامج جديدة، ومن ضمن إنجازات العام السابق الحصول على موافقة مبدئية من كوريا الجنوبية على منحة قد تصل لـ8 ملايين دولار، وجرى مناقشة استحداث برنامج جديد في تكنولوجيا السكك الحديدية تزامنًا مع التطوير الذي يشهده قطاع السكك الحديدية بمصر.

وأشار إلى أنه من المخطط دخول 7 جامعات تكنولوجية جديدة في العام الدراسي الجديد 2022- 2023، وبالتالي يصبح مجموع الجامعات التكنولوجية في مصر 10 جامعات، كل جامعة تحتوي على برامج مختلفة.