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شروط الحصول على الإعفاء من المصروفات المدرسية 2022 والأوراق المطلوبة

كتب:

إحسان شعبان
03:23 م | الإثنين 05 سبتمبر 2022
طلاب في مدرسة - أرشيفية

طلاب في مدرسة - أرشيفية

بالتزامن مع قرب بداية العام الدراسي الجديد، يسعي العديد من الأهالي إلى معرفة شروط الحصول على الإعفاء من المصروفات المدرسية 2022 - 2023 بمختلف مدارس المراحل التعليمية، لمعرفة الأوراق المطلوبة، ومدى انطباق الشروط على أبنائهم، وكذلك موعد التقدم بالأوراق.

شروط الحصول على الإعفاء من المصروفات المدرسية 2022 - 2023

وأعلنت وزارة التربية والتعليم شروط الحصول على الإعفاء من المصروفات المدرسية 2022-2023، والفئات المستحقة، وهي:

- أبناء شهداء كل من ضحايا الإرهاب من القوات المسلحة والشرطة والقضاة.

- أبناء المرأة المعيلة. 

- أبناء المرأة مهجورة العائل.

- أبناء المرأة المطلقة.

- الطلاب اليتامى. 

- أبناء الأسر المستفيدة من معاشات التضامن الاجتماعي.

- أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة.

- أبناء المكفوفين.

- أبناء المُفرج عنهم من السجون حديثاً غير القادرين.

- أبناء مصابى الثورة، والعمليات الحربية بعجز كلي أو جزئي.

- أبناء المفقودين في الحرب بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

- أبناء مقدمي البحوث الاجتماعية المعتمدة. 

- طلاب مدارس البحر الأحمر في مدن حلايب وشلاتين وأبو رماد.

- طلاب إدارات رفح والشيخ زويد والعريش التعليمية.

- طلاب مدارس التعليم المجتمعي.

- مدارس الفصل الواحد.

- المدارس الصديقة للأطفال.

- طلاب المدارس الصديقة للفتيات.

- أبناء العاملين في التربية والتعليم بنسبة خصم 50% من المصروفات.

الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات المدرسية 2022

وحددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات المدرسية 2022-2023  للطلاب اليتامى، وهي:-

- صورة شهادة وفاة الأب.

- صورة الرقم القومي للأم.

- صورة الوصاية على الطالب. 

أوراق أبناء مستفيدي تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي

- أصل خطاب من الشؤون الاجتماعية. 

- صورة بطاقة من مستفيد صرف «التضامن».

- صورة من سرك الصرف أو فيزا كارت.

الأوراق المطلوبة من أبناء المطلقات والمعيلات

- صورة قسيمة طلاق الأم.

- صورة بطاقة للأم المعيلة.

 

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