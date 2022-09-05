شروط الحصول على الإعفاء من المصروفات المدرسية 2022 والأوراق المطلوبة
كتب:
إحسان شعبان
03:23 م | الإثنين 05 سبتمبر 2022
طلاب في مدرسة - أرشيفية
بالتزامن مع قرب بداية العام الدراسي الجديد، يسعي العديد من الأهالي إلى معرفة شروط الحصول على الإعفاء من المصروفات المدرسية 2022 - 2023 بمختلف مدارس المراحل التعليمية، لمعرفة الأوراق المطلوبة، ومدى انطباق الشروط على أبنائهم، وكذلك موعد التقدم بالأوراق.
شروط الحصول على الإعفاء من المصروفات المدرسية 2022 - 2023
وأعلنت وزارة التربية والتعليم شروط الحصول على الإعفاء من المصروفات المدرسية 2022-2023، والفئات المستحقة، وهي:
- أبناء شهداء كل من ضحايا الإرهاب من القوات المسلحة والشرطة والقضاة.
- أبناء المرأة المعيلة.
- أبناء المرأة مهجورة العائل.
- أبناء المرأة المطلقة.
- الطلاب اليتامى.
- أبناء الأسر المستفيدة من معاشات التضامن الاجتماعي.
- أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة.
- أبناء المكفوفين.
- أبناء المُفرج عنهم من السجون حديثاً غير القادرين.
- أبناء مصابى الثورة، والعمليات الحربية بعجز كلي أو جزئي.
- أبناء المفقودين في الحرب بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.
- أبناء مقدمي البحوث الاجتماعية المعتمدة.
- طلاب مدارس البحر الأحمر في مدن حلايب وشلاتين وأبو رماد.
- طلاب إدارات رفح والشيخ زويد والعريش التعليمية.
- طلاب مدارس التعليم المجتمعي.
- مدارس الفصل الواحد.
- المدارس الصديقة للأطفال.
- طلاب المدارس الصديقة للفتيات.
- أبناء العاملين في التربية والتعليم بنسبة خصم 50% من المصروفات.
الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات المدرسية 2022
وحددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات المدرسية 2022-2023 للطلاب اليتامى، وهي:-
- صورة شهادة وفاة الأب.
- صورة الرقم القومي للأم.
- صورة الوصاية على الطالب.
أوراق أبناء مستفيدي تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي
- أصل خطاب من الشؤون الاجتماعية.
- صورة بطاقة من مستفيد صرف «التضامن».
- صورة من سرك الصرف أو فيزا كارت.
الأوراق المطلوبة من أبناء المطلقات والمعيلات
- صورة قسيمة طلاق الأم.
- صورة بطاقة للأم المعيلة.