شروط الحصول على الإعفاء من المصروفات المدرسية 2022 والأوراق المطلوبة

بالتزامن مع قرب بداية العام الدراسي الجديد، يسعي العديد من الأهالي إلى معرفة شروط الحصول على الإعفاء من المصروفات المدرسية 2022 - 2023 بمختلف مدارس المراحل التعليمية، لمعرفة الأوراق المطلوبة، ومدى انطباق الشروط على أبنائهم، وكذلك موعد التقدم بالأوراق.

شروط الحصول على الإعفاء من المصروفات المدرسية 2022 - 2023

وأعلنت وزارة التربية والتعليم شروط الحصول على الإعفاء من المصروفات المدرسية 2022-2023، والفئات المستحقة، وهي:

- أبناء شهداء كل من ضحايا الإرهاب من القوات المسلحة والشرطة والقضاة.

- أبناء المرأة المعيلة.

- أبناء المرأة مهجورة العائل.

- أبناء المرأة المطلقة.

- الطلاب اليتامى.

- أبناء الأسر المستفيدة من معاشات التضامن الاجتماعي.

- أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة.

- أبناء المكفوفين.

- أبناء المُفرج عنهم من السجون حديثاً غير القادرين.

- أبناء مصابى الثورة، والعمليات الحربية بعجز كلي أو جزئي.

- أبناء المفقودين في الحرب بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

- أبناء مقدمي البحوث الاجتماعية المعتمدة.

- طلاب مدارس البحر الأحمر في مدن حلايب وشلاتين وأبو رماد.

- طلاب إدارات رفح والشيخ زويد والعريش التعليمية.

- طلاب مدارس التعليم المجتمعي.

- مدارس الفصل الواحد.

- المدارس الصديقة للأطفال.

- طلاب المدارس الصديقة للفتيات.

- أبناء العاملين في التربية والتعليم بنسبة خصم 50% من المصروفات.

الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات المدرسية 2022

وحددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات المدرسية 2022-2023 للطلاب اليتامى، وهي:-

- صورة شهادة وفاة الأب.

- صورة الرقم القومي للأم.

- صورة الوصاية على الطالب.

أوراق أبناء مستفيدي تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي

- أصل خطاب من الشؤون الاجتماعية.

- صورة بطاقة من مستفيد صرف «التضامن».

- صورة من سرك الصرف أو فيزا كارت.

الأوراق المطلوبة من أبناء المطلقات والمعيلات

- صورة قسيمة طلاق الأم.

- صورة بطاقة للأم المعيلة.