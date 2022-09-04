أستاذ بجامعة السويس: روسيا دولة قوية لأن في يدها مفتاح الغاز الأوروبي

قالت الدكتورة رحاب معتصم المغربي رئيس قسم هندسة تكرير البترول والبتروكيماويات بهندسة البترول والتعدين بجامعة السويس، هناك بلدان لديها احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي مثل روسيا، حيث إنها تنتج كميات كبيرة من الغاز ولديها فائض من التصدير: «الاحتفاظ بالاحتياطي ليس الهدف، لكن الهدف هو الإنتاج والاستفادة منه كعائد اقتصادي بطرق عديدة».

وأضافت «معتصم»، في حوارها، ببرنامج «في المساء مع قصواء» على قناة «CBC»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي: «مصر بدأت تخفض استهلاكها من الغاز الطبيعي، وهناك 3.3 مليار متر مكعب كاف للتصدير وإذا خفضنا الاستهلاك فإن المردود الاقتصادي سيزيد ممثلا في زيادة الصادرات».

أرقام مهمة للغاز في مصر

وتابعت رئيس قسم هندسة تكرير البترول والبتروكيماويات بهندسة البترول والتعدين بجامعة السويس: «في الفترة الأخيرة، وتحديدا عام 2020 كانت صادرات مصر من الغاز الطبيعي في حدود 450 مليون دولار، وفي 2021 قفز هذا الرقم إلى 3.9 مليار دولار، لا نكتفي بالتصدير فقط، ولكن لدينا محطات إسالة حيث نحصل على الغاز الطبيعي من الدول ونبدأ في ضغطه وبيعه للدول المجاورة، وهو ما يحقق مردودا اقتصاديا عاليا».

أهمية الغاز لأوروبا

وأوضحت: «أساس الكهرباء يأتي من الغاز الطبيعي، وبالتالي دون الغاز الطبيعي لن يكون هناك كهرباء، في البلاد الأوروبية يكون لدينا درجة حرارة قليلة، وبالتالي عندما نكون في المنزل لا يمكننا العيش دون تدفئة، وهو ما يمثل أزمة لأوروبا، كما يستخدم الغاز الطبيعي في المصانع المختلفة والأفران والتسخين ومصانع الحديد والصلب، من غيرها الدنيا هتقف، وبالتالي الدولة التي تتحكم في الغاز الطبيعي تكون دولة قوية وكبيرة، وروسيا في يدها مفتاح الغاز الأوروبي».