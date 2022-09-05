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وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتونس في خطواتها نحو الاستقرار والتنمية

كتب:

محمد حسن عامر
06:55 م | الإثنين 05 سبتمبر 2022
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وذلك في إطار العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

 وكشف السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن أن الوزيرين ناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودفعها قدما بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين، إذ أكد شكري الدعم المصري لتونس في الخطوات التي تتخذها نحو الاستقرار والتنمية وتحقيق تطلعات الشعب التونسي الشقيق. 

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزيرين تناولا عددا من القضايا والموضوعات المطروحة على جدول أعمال اجتماع الدورة العادية 158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المقرر انعقاده بمقر جامعة الدول العربية غدا، وسبل دعم آليات العمل والتعاون العربى المشترك.

استمرار وتيرة التشاور بين البلدين

 وأكد الوزيران في نهاية اللقاء أهمية استمرار وتيرة التشاور بين البلدين على كافة المستويات خلال المرحلة المقبلة لدعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

 

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